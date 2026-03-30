El incendio de Losar de Vera (Cáceres) sigue activo y quema ya 400 hectáreas
El fuego, originado en una zona de muy difícil acceso, moviliza a numerosos efectivos aéreos y terrestres
Blas SánchezEuropa Press
Almendralejo - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
El incendio forestal originado este pasado domingo, día 29, en Losar de la Vera (Cáceres) continúa activo y ha afectado a unas 400 hectáreas, compuestas principalmente por matorral de alta montaña.
Amplio despliegue de medios
En las labores de extinción trabajan medios del Plan Infoex, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y de la Junta de Castilla y León. La coordinación de los equipos es clave, ya que el fuego se ha declarado en una zona calificada de muy difícil acceso.
En concreto, la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura ha informado que en estos momentos se encuentran en la zona cuatro unidades helitransportadas de bomberos forestales, seis helicópteros, un agente del Medio Natural y un técnico de extinción.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
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