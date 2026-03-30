El incendio de Losar de Vera (Cáceres) sigue activo y quema ya 400 hectáreas

El incendio forestal originado este pasado domingo, día 29, en Losar de la Vera (Cáceres) continúa activo y ha afectado a unas 400 hectáreas, compuestas principalmente por matorral de alta montaña.

Amplio despliegue de medios

En las labores de extinción trabajan medios del Plan Infoex, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y de la Junta de Castilla y León. La coordinación de los equipos es clave, ya que el fuego se ha declarado en una zona calificada de muy difícil acceso.

En concreto, la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura ha informado que en estos momentos se encuentran en la zona cuatro unidades helitransportadas de bomberos forestales, seis helicópteros, un agente del Medio Natural y un técnico de extinción.