Castro: "Del Nido quiere vender al Sevilla"

La guerra accionarial se ha desatado en el Sevilla. La próxima Junta de accionistas, que se celebrará el 29 de diciembre, será el centro de una disputa encarnizada entre José María Del Nido y José Castro. El actual presidente, en un comunicado remitido por EFE, ha cargado con dureza contra Del Nido, quien el otro día le acusó de enriquecerse con la compra y venta de acciones. Asimismo, calificó su actuación de nefasta tanto en lo económico como en lo Deportivo. El que fuera máximo mandatario del Sevilla, en una rueda de prensa celebrada en el Hotel Alfonso XIII, criticó también con acritud a su hijo Del Nido Carrasco. Castro entiende que Del Nido basa todos sus argumentos en falsedades y ha explotado en un comunicado de 13 puntos en el que arremete sin freno alguno contra su rival a la presidencia. Estos son los puntos del comunicado:

1.- Es rotundamente falso que YO haya comprado acciones del Sevilla FC a sevillistas y las haya revendido posteriormente a los americanos para ganar dinero en dichas operaciones.

2.- Alcanzamos en noviembre de 2019 el pacto de estabilidad entre los grandes accionistas como única forma de evitar que José María del Nido Benavente vendiera sus acciones a 777 Partners, los denominados americanos, y que el club fuera gobernado por sevillistas. Ahora, de nuevo, con su compra desaforada de acciones, sólo pretende hacerse con la mayoría del capital social para vender al Sevilla, como él mismo ha admitido en el procedimiento seguido ante el Juzgado Civil.

3.- Es una realidad documentada que José María del Nido Benavente ha vendido acciones a los americanos. Vendió, como mínimo y demostrado, TRES MIL ACCIONES DEL SEVILLA FC a los americanos el 13 de julio de 2020, y se comprometió a vender 125 acciones a los mismos cada tres meses, al precio de 2.850 euros cada acción, en virtud de escritura otorgada ante el Notario José María Manzano Gómez, con el número de protocolo 734/2020 (copia de la cual consta en el Juzgado de lo Civil, en un procedimiento seguido contra Del Nido Benavente en reclamación de penalizaciones) y de lo recogido en un documento privado (también presentado en el juzgado en el mismo procedimiento). Además de la anterior venta, consta que al protocolo número 740/2020 de la misma notaría vendió otro paquete de acciones el mismo día, (requerida la presentación de la documentación en dicho procedimiento).

4.- Nunca he incumplido el pacto de estabilidad suscrito. El único que lo ha incumplido desde su firma y de forma reiterada es José María del Nido Benavente, para asaltar el club con los americanos, por sus ansias desaforadas de dinero y poder. Ha vendido acciones a los americanos, ha firmado un nuevo pacto de socios con los americanos, lleva 3 años intentando derrocar al consejo y bloquear el funcionamiento de la sociedad.

5.- José María del Nido Benavente se cree que él es el Sevilla FC. Desde que tuve que tomar la nave del Sevilla FC como presidente porque la misma había quedado descabezada han pasado 9 años. Habla de un barco a la deriva por una situación puntual, porque es un hecho que el Sevilla FC se ha clasificado en este tiempo en 9 ocasiones, es decir todas las temporadas, para una competición europea, 6 de ellas para Champions. Además, ha jugado 12 finales y ha ganado 4 Títulos de campeón de la Europa League.

6.- Desde el año 2013, en el que tuve que tomar la presidencia del Sevilla FC, he recibido ataques continuos, directa e indirectamente, públicos y privados, procedimientos judiciales de todo tipo, incluidas varias querellas, por parte de José María del Nido Benavente, tanto a mí persona, como a mi gestión, sin importarle nada, a pesar de ser sevillista. El daño que las continuas guerras accionariales absurdas causan al Sevilla FC es tremendo, pero aquí sigo. Su comportamiento es lo que más desestabiliza y daña al Sevilla FC.

7.- Una de las querellas que me interpuso fue tras la Junta General del año pasado en la que me acusaba de haber permitido la representación de Accionistas Unidos, aunque lo que escondía era silenciar al sevillista de base, porque dicha asociación había manifestado que no lo iba a apoyar. Dicha querella fue desestimada. Como todos sabemos, Del Nido Benavente maltrata a los sevillistas de verdad, no sólo pretendiendo silenciar a los accionistas sevillistas de base. Recordemos el trato que bajo su mandato recibió la tribuna baja de gol norte, nuestro pulmón en el estadio.

8.- José María del Nido Benavente se mantuvo en la presidencia del Sevilla FC durante un año, a pesar de haber sido condenado por la Audiencia Provincial de Málaga a siete años y medio de prisión. No está en disposición de dar lecciones a nadie.

9.- El Sevilla FC se encuentra en una complicada situación deportiva, pero vamos a tomar las decisiones oportunas, de la mano de nuestro director general deportivo, Monchi, para revertir el proyecto deportivo realizando un ambicioso mercado de invierno para que volvamos a disfrutar con nuestro equipo.

10.- El Club tiene unas estructuras sólidas, donde todos los trabajadores del Sevilla trabajan al 200%, y podría dar muchos datos para rubricarlo como, por ejemplo, que cuando del Nido Benavente abandonó el club, la cifra de negocios era de 50 millones de euros y tras 9 años de mandato, está en 200 millones de euros, la hemos cuadriplicado. Tenemos muchos proyectos ambiciosos en mente, como hacer un nuevo estadio que genere ingresos para la entidad los 365 días al año, acabar el proyecto de la ciudad deportiva. No voy a tolerar que se ponga en tela de juicio la honorabilidad de los trabajadores del Sevilla FC que se parten el alma por su club.

11.- El próximo 29 de diciembre en la Junta General del Sevilla FC, se cumplirá, por parte de este presidente, como he hecho siempre, con la más absoluta legalidad.

12.- Por último y aunque Del Nido Benavente manifestara que «entre padre, hijo y hermano no metas la mano», puedo manifestar categóricamente que conozco a José María del Nido Padre y a José María del Nido hijo desde hace muchos años. Del Nido Carrasco ha demostrado ser una persona honesta, que se conduce por la vida de manera recta, mientras el padre ha demostrado, a mí y a la sociedad, todo lo contrario.

13.- Además de ello, Del Nido Carrasco, en estos años, no ha titulado jamás las acciones de su padre, ni se ha apropiado de su representación. Eso simplemente es incierto. Lo que ha hecho, como yo, es cumplir con su parte del pacto de gobernabilidad que rige al Sevilla desde el 22 de noviembre de 2019, que suscribió del Nido Benavente, y que no para de intentar romper a su conveniencia".