Carriço: “Que Joaquín haga los chistes que quiera”

Joaquín es uno de los protagonistas del derbi. El bético se ha convertido en un personaje principal en las redes sociales y no pierde el momento de grabar mensajes jocosos cada vez que el Sevilla tropieza. Su última actuación más sonada fue tras la eliminación de los sevillistas en Praga. En el vestuario del Sevilla no hacen ninguna gracia esas bromas, pero nadie quiere levantar ninguna polémica. Otra cosa será después del partido. Carriço evitaba los líos, pero sí deslizaba su opinión: “De las cosas de Joaquín no opino. Si cree que es su manera de actuar, la respeto. Lo puede seguir haciendo. Que haga los chistes que quiera, es normal que no lo reciban con cariño”. Y el otro protagonista, por otro motivo muy diferente, es Joaquín Caparrós. El equipo ha hecho una piña alrededor del técnico: “Aporta sevillismo en vena, eso es importante. Queremos darle una alegría que lo haría muy feliz. Es un sevillista más y te pasa el mensaje. Lo transmite”.

El capitán asegura que el equipo está listo para encarar el derbi y destaca la importancia de los puntos para seguir peleando por el cuarto puesto: “Todos estamos preparados para que llegue el derbi. Sabemos qué nos jugamos el sábado. Es un partido especial. Hay que salir a por todas desde el primer minuto, a por ellos con el apoyo de nuestra gente. No sé si llegamos mejor. Son partidos diferentes. Los rivales se igualan. Venimos de dos triunfos y eso te da confianza. Veo a mis compañeros de ganar y eso es importante”.

Aquí puede escuchar la rueda de prensa de Carriço íntegra