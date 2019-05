Caparrós: "En el fútbol no se pacta nada"

Joaquín Caparrós ha hablado en la rueda de prensa previa al enfrentamiento ante el Athletic Club de Bilbao, perteneciente a la última jornada de la Liga Santander. El técnico sevillista se ha mencionado sobre la importancia del partido para evitar la séptima posición, y ha hablado sobre las declaraciones que esta semana ha hecho el todavía delantero sevillista, André Silva.

El utrerano ha recalcado la importancia de conseguir la victoria ante el Athletic y de evitar la séptima posición. “Sería un palo porque los jugadores ya saben lo que es empezar tan pronto”. Le han preguntado también sobre el posible 'biscotto' a lo que Caparrós ha contestado que “conociendo al Bilbao y a sus jugadores, y conociendo a mi equipo, ambos saldremos a por la victoria, en el fútbol, de antemano, no se pacta nada”. Sobre la posible entrada en Champions gracias a una improbable carambola, Caparros ha dicho que “lo vamos a intentar”.

El utrerano ha contestado a André Silva, y las declaraciones aparecidas en 'A Bola' del delantero portugués del Sevilla FC asegurando que no está fingiendo ninguna lesión. “Yo esperaba que André me contestara, es normal que se defienda, aunque yo no dije nada malo. Nuestra relación es buena, yo personalmente he hablado con él del tema”