El brillo de Canales ilumina al Betis

Pocos jugadores pueden ser tan influyentes para un equipo como lo es Sergio Canales para el Betis. Su capacidad de sacrificio, su ejemplo a la hora de recortar plazos de recuperación a base de esfuerzo y de trabajo, su talento con la pelota en los pies y su claridad para sacar la pelota jugada con sentido y su entrega sin reservas hacen que el resto del equipo mejore. Los compañeros se sientes mejores su lado y encuentran en el cántabro un apoyo constante cuando se encuentran en peligro de perder el balón. La vuelta de Canales ha supuesto una inyección muy importante de moral para un equipo que vive en estos momentos en tierra de nadie, entre el pozo del descenso y la gloria de Europa, pero con la ilusión renovada de tener ya de regreso a su faro y guía. El propio Sergio Canales ha hablado después del derbi de cómo ha hecho para poder estar ya en los terrenos de juego dando alegrías a su afición. "La primera opción que se me dio, después del partido de Alemania, era operar, y eso eran 4-5 meses y se me iba la temporada entera. Al final, fuimos por lo conservador y todo esto sabe a gloria. Al 100 por 100 no estoy. Voy con el freno de mano echado", señalaba.

LAINEZ DA UN PASO AL FRENTE

Además de canales, el derbi ha dejado sobre la mesa de Pellegrini otro nombre que quiere dar un paso al frente de forma inmediata. El mejicano Diego Lainez se ha hecho por méritos propios dueño de la banda derecha, y más ahora que ls lesiones y contagios de Tello y Joaquín han despejado la zona de ataque de los verdibancos. Ante el sevillista Acuña, Lainez fue el mejor de su equipo de medio campo para arriba. Siempre incisivo, buscando el desborde y sacando centros con sentido que, en el caso de la ocasión de Canales, casi termina en gol.

Otro nombre propio que estaba en el ostracismo era el de Loren Morón. El delantero había sido condenado a estar escondido por Pellegrini, pero volvió a demostrar que sabe jugar a esto, provocó un penalti y fue un incordio constante para la defensa de Nervión.

Es verdad que hay muchos lesionados, pero no lo es menos que Canales y su ilusión han contagiado a un buen puñado de futbolistas que llaman a la puerta de El ingeniero para el futuro.