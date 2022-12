Bono eleva su techo

Cuando el duelo entre España y Marruecos se fue a los penaltis la suerte ya estaba echada. El aficionado y crítico deportivo capaz de ver más allá de la cansina disputa nacional entre el Madrid y el Barcelona sabía que España estaba eliminada. Bono, salvo a los que no quieren ver ni les interesa, es uno de los cinco mejores porteros del mundo del momento. Además, su habilidad gatuna en los penaltis está contrastada. Con estas cartas, era cuestión de tiempo. Y así ocurrió. El sevillista adivinó el lanzamiento de Sarabia y paró los tiros de Busquets y Carlos Soler. Se convirtió en el héroe del Mundial deteniendo dos penaltis y empujando a la selección española a un ridículo histórico. "He elegido a los más especialistas. El resto decidió por cómo se sentían. A pesar de ello, Bono es espectacular, es un gran portero, con un porcentaje de aciertos en penaltis soberbio", dijo Luis Enrique, escoltado por una prensa pasiva que ha permitido que España se convierta en un show diario del todavía seleccionador.

Una venta prohibida

"Cuando estás en este momento, no te das cuenta de lo que acabar de lograr. Estamos muy contentos. Tenemos que seguir concentrados y teniendo en mente lo que tenemos por delante. Estamos muy felices", afirmó Bono, que dijo sobre su actuación en los penaltis: "Es una cuestión de sensaciones. Son chicos a los que conozco bien, pero los penaltis muchas veces son sensaciones". "Hicimos un esfuerzo colosal, un partido a lo Cholo Simeone. He hablado con mi padre y ya me ha contado lo feliz que está la gente. Me alegro mucho", añadió.

Con esta actuación, Bono confirma su nivel. Las especulaciones periodísticas no pararán ahora de hablar del futuro del sevillista y de futuras ofertas. Si hay algo que el Sevilla no puede hacer en este mercado de invierno es vender a Bono. Cualquier movimiento en ese sentido sería un suicidio con el equipo peleando por evitar el descenso.