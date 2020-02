Bartra, sancionado, se perderá el partido del Betis en Valencia

Se la juega Rubi (o quizás no porque ne le Betis, la verdad, es que casi nunca pasa nada) en el enfrentamiento de este sábado (16,00h) ante el Valencia. El cuadro de La Palmera no va a porder contar con uno de sus fijos en defensa, Marc Bartra, debido a que fue amonestado con la quinta amarilla de su ciclo ante el Mallorca el pasado viernes. A la baja importante del central hay que añadir la duda en la delantera de Borja Iglesias. 'El Panda' no se ha ejercitado esta mañana por culpa de unas molestias que le impidieron entrenar también a finales de la semana pasada, pero ni mucho menos está descartado.

Así las cosas, lo que está claro es que todo lo que no sea ganar ante el equipo de Celades podría devenir irremediablemente en la destitución de Joan Francesc Ferrer, Rubi, al frente del Betis. Eso sería lo lógico, pero igual es mucho suponer tratándose de la entidad verdiblanca...