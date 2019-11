Bartra mira de reojo a Mallorca

La mejoría experimentada por el Betis en los últimos tres encuentros ha tenido una conexión directa con el hecho de que su entrenador, Joan Francesc Ferrer, Rubi, haya optado por usar la defensa de tres centrales. El equipo ha ganado en consistencia y, a partir de ahí, ha ido creciendo en otros aspectos del juego. Lo malo es que el míster va a tener muchos propblemas para seguir dando continuidad a este estilo debido a las lesiones.

Durante el partido ante el Valencia Sidnei y Édgar tuvieron que ser sustituidos por problemas musculares y son duda de cara al sábado frente al Mallorca. A ellos hay que unir la incertidumbre por Bartra. El catalán no puedo jugar frente a los chés por unas molestias en el isquiotibial, pero en el club son optimistas y creen que el ex del Barcelona podría llegar a tiempo al choque y, de esta forma, facilitar las cosas a su técnico en la concepción del once inicial.

Además de los problemas en la zaga, Rubi sigue sin contar con Juanmi, Carvalho y Javi García por diversos problemas físicos. Lo que está claro es que, a ser posible, la defensa de trivote será innegociable a partir de ahora.