Barcelona-Sevilla (3-0): El equipo de Lopetegui se queda sin final

Se acabó el sueño de la Copa del Rey para el Sevilla esta temporada. El buen resultado de la ida quedó evaporado en el encuentro de vuelta, donde el equipo de Lopetegui se limitó a defender, no atacó y no tuvo ocasiones, excepto el penalti de Ocampos, que no transformó. Renunciar al ataque le costó muy caro, ya que estuvo a merced del Barça todo el encuentro. Sin embargo, el tanto en el último segundo de Piqué fue un palo tremendo a las aspiraciones del Sevilla. Un tanto precedido por un error infantil y poco inteligente de En-Nesyri, que perdió una pelota al querer hacer un cambio de orientación cuando estaba ya en el añadido y, por ejemplo, pudo haber buscado el córner. Ahí estuvo el partido, ya que tras ese error, en la contra, Fernando fue expulsado con una doble amarilla. Más achacable este error que el fallo de una pena máxima.

El Sevilla estuvo vendido todo el partido, incapaz de ir a la portería de Ter Stegen. Pronto se le ponía de cara el encuentro al Barcelona con el gol de Dembelé, al que dejaron tirar desde la frontal sin oposición alguna Koundé, Jordán y Aleix Vidal, que fue titular en detrimento de Navas. Otro que salió de inicio fue Vaclik, tras la lesión de Bono el lunes en el entrenamiento por una lesión en un dedo de su mano izquierda. Todo empezó torcido, aunque al descanso lo mejor fue el resultado, ya que sólo anotó un tanto el equipo local, cuando pudo hacer, mínimo, otro, ya que Acuña sacó un balón bajo palos. No pintaba nada bien el partido para el Sevilla y cuando más cerca lo tenía el gol de Piqué llevó el partido a la prórroga. En el tiempo extra, Braithwaite anotó el tanto del triunfo. El Sevilla, con uno menos, ni asustó la portería defendida por Ter Stegen.

Planteamiento mediocre, de equipo pequeño, sin personalidad y a merced del Barcelona. Días clave que señalan al banquillo y a algunos jugadores.

Ficha técnica:

FC Barcelona (3): Ter Stegen, Dest (Griezmann, minuto 62), Mingueza (Junior, minuto 78), Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Busquets (Ilaix Moriba, minuto 78), De Jong, Pedri (Trincao, minuto 88), Leo Messi y Dembélé (Braithwaite, minuto 88).

Sevilla FC (0): Vaclík, Aleix Vidal (Jesús Navas, minuto 53), Koundé, Diego Carlos, Marcos Acuña (Rekik, minuto 53), Fernando, Joan Jordán (Munir, minuto 105), Óliver Torres (Ocampos, minuto 62), Suso (‘Papu’ Gómez, minuto 79), En-Nesyri y De Jong (Rakitic, minuto 53).

Goles: 1-0, minuto 12: Dembélé. 2-0, mimuto 94: Piqué. 3-0, minuto 95: Braithwaite.

Árbitro: Sánchez Martínez, murciano. Roja para Fernando, Caro (preparador físico del Sevilla FC) y De Jong. Amarillas para Mingueza, Silva (ayudante de Lopetegui), Jordan, Koundé, En-Nesyri y Trincao.