Athletic-Real Betis (1-0): Un camino distinto para llegar al mismo sitio

Es curioso como un equipo sin rumbo puede llegar siempre al mismo destino. Sin un plan deterrminado, a golpe de arreones, con destellos de calidad salpicados por errores impropios de jugadores de nivel... Así es como deambula el Real Betis por esta Liga que se le está haciendo tan larga. Unas veces definido por el ridículo como el día del derbi, otras por el mal fútbol y los errores, como el del Granada, y otras con más merecimiento, como ha ocurrido este sábado ante el Athletic, la única realidad que puede servir de nexo común a la entidad de las trece barras es su incapacidad para ganar.

Lo pueden revestir de lo que quieran, pero lo único cierto es que el Betis no gana casi nunca y que en el club han decidido que no pase absolutamente nada haga lo que haga el equipo en el terreno de juego. esta huida hacia delante ha tenido un nuevo capítulo en San Mamés donde los de Rubi fallaron al inicio en el gol de Íñigo Martínez tras centro lateral y, después, han sido incapaces de empatar ni siquiera el partido a pesar de las muchas ocasiones para hacerlo. Fekir en la primera mitad y en la segunda, Canales de penalti, Borja Iglesias solo delante del portero... Todos ellos fueron tiñendo el encuentro de opciones a pesar de un fútbol deslabazado y sin costurasm que ya es marca de la casa para los verdiblancos.

No es menos cierto que los bilbaínos también pudiron acabar con la película en varias ocasiones de las que dos incluso llegaron a tocar el travesaño. Lo que ocurre es que hablar de fútbol y Betis es casi innecesario. El proyecto está agotado, pero se sigue caminando sin levantar la cabeza del suelo. No hay reacción desde la cúpula y si la hay ya vendrá muy tarde. Han convertido al club en una máquina de no ganar y, lo peor, es que parece que les da igual.

FICHA TÉCNICA

Athletic Club: Unai Simón; Capa, Núñez, Íñigo Martínez, Yuri (Balenziaga, m. 92); Unai López (Sancet, m. 86), Dani García; Williams (De Marcos, m. 92), Muniain (Vesga, m. 73), Córdoba; y Raúl García (Villalibre, m. 92).

Real Betis: Joel Robles; Emerson, Mandi, Bartra, Pedraza (Aleñá, m. 69); Guido Rodríguez (Juanmi, m. 86), Guardado (Álex Moreno, m. 56), Canales; Lainez (Tello, m. 56), Fekir y Borja Iglesias (Loren, m. 69).

Goles: 1-0, m. 7: Íñigo Martínez.

Árbitro: Pizarro Gómez (Comité Madrileño). Amonestó a Yuri, Muniain y Dani García.

Incidencias: Estadio Nuevo San Mamés. Partido correspondiente a la 30ª jornada de LaLiga Santander.