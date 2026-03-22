Almeyda queda listo para sentencia

El disparate táctico que perpetró anoche Almeyda, con casi toda seguridad, se lo puede llevar por delante en las próximas horas. Las fotos que se recogieron después de que el equipo haya dado otro giro hacia el infierno son la evidente antesala del despido del entrenador. Ahí va la colección fotográfica: la grada se quedó casi vacía antes de acabar el encuentro; Almeyda retrasó su comparecencia ante los medios, ya que fue atendido por un brote de angustia o un desequilibrio en su tensión que intentaron ocultar; en el antepalco se montaron corrillos sentenciando al técnico; Junior salió pasada la medianoche descompuesto y otros altos dirigentes abandonaron el estadio rajando con vehemencia de las decisiones del entrenador. Lo dicho: visto para sentencia. Tan solo la incapacidad del actual presidente y la inacción del siempre feliz Antonio Cordón podrían ralentizar o retrasar una decisión que anoche quedó dibujada en la mente de todos. Si encuentran un sustituto, si son capaces de ello, en las próximas horas será destituido.

Por el Sánchez Pizjuán, últimamente, han pasado entrenadores decepcionantes, pero el repertorio que ofreció ante el Valencia Almeyda va mucho más allá. La indecente apuesta por veteranos que ya no están para esto, el homenaje que le viene regalando a Alexis, la perseverancia en esa genialidad de Cordón llamada Maupay, la colocación de Akor Adams e Isaac Romero en la posición de extremo, la manera tan alarmante de romper el equipo con cuatro delanteros, etc., son muestras evidentes de que el entrenador ha perdido el mando de la situación. Sus decisiones han empeorado aún más el lamentable proyecto de Junior y la tomadura de pelo de Cordón y sus fichajes. Los errores clamorosos del entrenador metieron al equipo de lleno en la pelea por el descenso, abriendo una grieta clara de desconfianza e irresponsabilidad.

La imagen de Almeyda, descompuesto por una bajada de tensión, y sus palabras derrotistas lo empujan a la salida: “¿Un despido? No temo. Está dentro de sus posibilidades. Si es necesario hacerlo para que esto mejore, ya lo saben”. Aunque lo más preocupante es que reconociera que la actitud del equipo había empeorado en los últimos dos encuentros. El club deberá tomar una decisión en las próximas horas. Eso sí, tratándose de Junior y Cordón, cualquier decisión que tomen puede empeorar aún más la situación. Pero del presidente, que quiere continuar al frente, y de la labor del director deportivo habrá tiempo para hablar tras el expediente Almeyda, que ha quedado abierto.