Alexis reconoce negociaciones "avanzadas" con el nuevo entrenador

El coordinador del área deportiva del Real Betis y ahora entrenador, Alexis Trujillo, ha reconocido este martes que hay negociaciones avanzadas para la contratación del nuevo entrenador verdiblanco. El club trabaja con la mente puesta en Manuel Pellegrini, con el cual ya está hablando para llegar a buen de la mano del entrenador chileno. El ex del Real Madrid ve con buenos ojos la plantilla del club de La Palmera, tal y como hemos contado hoy en Cope Más Sevilla.

"Al margen de mi cargo en el banquillo, que es interino, sigo ejerciendo la función de coordinador del área deportiva. Puedo decir que estamos trabajando y tenemos avanzadas situaciones a la contratación del nuevo técnico. Tanto yo como la secretaría técnica seguimos trabajando conjuntamente lo que creemos que son las mejoras para afrontar la temporada siguiente. A mí el club no me ha comunicado hasta ahora que deje de ejercer mis funciones como coordinador del área deportiva. Al margen de eso, el club está trabajando y si cree que hay que reforzar esa parcela también se estará trabajando esa situación. Sobre posibles mejoras del grupo, la secretaría técnica y yo, estamos trabajando conjuntamente”, señaló Alexis.

Aquí puedes escuchar lo más interesante de su comparecencia ante los medios.

EL EJEMPLO DE SERRA FERRER

El canario ha sido muy claro a la hora de expresar qué tipo de Betis es el que le gustaría ver sobre el terreno de juego. Curiosamente, ha puesto de ejemplo un equipo al que entrenaba el ahora defenestrado Lorenzo Serra Ferrer: "En fútbol hay una palabra muy fácil de decir pero complicado de encontrar, que es el equilibrio del equipo. Un equipo que sea protagonista o que no le guste, que se deje dominar y jugar a la contra. En los dos equipos puede haber jugadores perfectamente competitivos. En este caso, el entrenador es el que tiene que imponer el gen de lo que quiere ver en el campo. A mí me gustaría tener un equipo que sea protagonista del juego pero a la vez que para el rival sea incómodo hacerle daño. Nosotros subimos a Primera y quedamos terceros. Éramos jugadores con poca calidad o muy normales, pero éramos un equipo muy rocoso y muy difícil de hacerle daño. Hay que encontrar ese equilibrio. El espíritu competitivo un jugador profesional debe llevarlo en la sangre, que le moleste perder, debe venirle de serie. Si no, algo nos faltará en un lado o en otro”, sentenció.