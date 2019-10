Alexis, los capitanes y un entrenador cuestionado

No queda otra que remar hacia delante y esperar que los resultados lleguen. Pero, ¿es Rubi el hombre indicado para levantar la situación que vive el Betis?

Esta es la pregunta que se hacen en el club, el cual intentó tomar ayer el toro por los cuernos empoderando la figura de su director deportivo, Alexis Trujillo. El canario se reunió ayer con los capitanes del equipo, Joaquín, Javi García, Bartra y Guardado (Mandi está con su selección) para conocer de primera mano cuáles son las sensaciones de la plantilla a las puertas de este nuevo parón liguero.

La realidad es que el equipo no tiene un patrón claro de juego, que en estos momentos es el más goleado de la categoría y que hay muchos jugadores que están por debajo de su nivel real. A pesar de ello, los jugadores quisieron transmitir ayer a Alexis que están con el entrenador y que confían en el trabajo que se está realizando. Por otra parte, la entidad también se muestra a favor, de puertas para fuera, de asegurar la continuidad de su entrenador y el apoyo total.

Aún así, la realidad es que hay algunos jugadores en los que ya no cala el mensaje del entrenador y que el club empieza a plantearse la posibilidad de un relevo.

Carvalho, en Portugal y lesionado

En cuanto a los internacionales, cabe destacar que William Carvalho se marchó a Portugal con su selección a pesar de estar diagnosticado de una rotura de grado uno en el sóleo. Su país quiere revisar la lesión del futbolista antes de decidir si lo deja o no regresar a Sevilla para recuperarse.