Acuña, Guido y el Papu, campeones con Argentina

Messi ya tiene su ansiada copa. Tras toda una carrera persiguiendo un título con Argentina, el “10” acaba de acallar a muchos de sus detractores, los cuales criticaban su poca implicación con la selección. Si bien la final no ha sido su mejor partido, sí ha sido el mejor de la Copa América en global, por delante de su ex compañero y amigo Neymar. En cuanto a los representantes hispalenses, fueron grandes escoltas de Leo. Acuña, que completó los 90” realizando un gran partido, Guido, que entró en la segunda parte para darle oxígeno y garra a los suyos, y el Papu, que no pudo disfrutar de minutos en la final.

El partido no fue una maravilla. Ambos conjuntos se concentraban más en neutralizar al rival y sabotear su juego que en proponer fútbol. Y eso en países con un talento y una magia tan innatas como Argentina y Brasil, sorprende. Entre dos campos de minas en los que los 22 jugadores trataban de contrarrestarse, apareció un ángel, Dí María concretamente, que con una vaselina de bella factura puso el 1-0 en el minuto 22” de la primera mitad. A partir de aquí, Otamendi y Romero impusieron su ley a los delanteros cariocas. Por su parte, De Paul, asistente en el gol albiceleste, mandaba en el medio, mientras Acuña le ponía el corazón a la banda izquierda y Guido el oxígeno en la segunda parte. Fueron pasando los minutos sin que Brasil pusiera en grandes aprietos a Emi Martínez. El tanto del Fideo, puso fin a una sequía de 28 años.

El papel de los locales

Tras una buena actuación del Papu en fase de grupos, con dos auténticos golazos, con Acuña alternándose con Tagliafico pero siendo titular en la final, y con Guido siendo el relevo, en ocasiones el titular, junto con Leo Paredes, tanto el bético como los sevillistas pueden decir que han hecho una gran contribución a su selección. En cuanto a los nervionenses, el club está encantado con ellos y este trofeo no hace sino confirmar los grandes futbolistas con los que cuenta el Sevilla. En cuanto a Guido, su revalorización en esta Copa América puede hacer llegar suculentas ofertas por parte de la Premier.