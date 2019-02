6-1: El bufón de los grandes

Los grandes ya se rifan al Sevilla. Este equipo, de la mano de Joaquín Caparrós y Pablo Machín, ha asumido su papel de bufón en cada visita a un campo exigente. No es exageración de este plumilla con ganas de elevar el tono en su crónica, es la pura realidad que demuestra la estadística. El Sevilla sale despedido de la Copa del Rey con otra bufonada a cuestas, con otro ridículo inaceptable en un pentacampeón de Europa. Pero hace tiempo que en el club se asume este descrédito con naturalidad.

En el Camp Nou pasó lo que tenía que pasar. Machín no hizo nada para ganar. Es más, todo lo que hizo desde el once inicial fue empeorar el potencial de un equipo que no está para grandes cosas. No alinear a los mejores ante el poderoso y con la semifinal de Copa en juego es una irresponsabilidad. El culpable es Machín, con la connivencia de los que mandan que sabían desde hacía días que el entrenador estaba decidido a experimentar con gaseosa y Juan Soriano, un chaval que no está listo para estos acontecimientos. Salir a pelear con el Barça sin Vaclik, Ben Yedder y Franco Vázquez y apostar por Javi Varas, Arana y Amadou es inexplicable. Machín ha perdido todos los partidos importantes de este año. La exigencia lo devora. Su mente aún está en tareas menores.

El árbitro le regaló un penalti al Barcelona, pero el Sevilla desperdició la compensación que le pusieron por delante de inmediato. Banega representó una pantomima en el lanzamiento de la pena máxima. El partido del argentino y Sarabia, que siguen reclamando espectaculares subidas de sueldo, fue decepcionante. Los goles empezaron a caer, con un Barça casi jugando por inercia y sorprendido por la actitud con la que el Sevilla salió al campo. Otra muesca más en el empobrecimiento del proyecto.

FICHA TÉCNICA:

FC Barcelona (6): Cillessen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, Rakitic (Arturo Vidal, minuto 75), Arthur (Aleñá, minuto 89), Coutinho (Semedo, minuto 80), Luis Suárez y Leo Messi.

Sevilla FC (1): Juan Soriano, Promes, Dani Carriço, Kjaer, Sergi Gómez, Arana (Brian Gil, minuto 84), Amadou, Roque Mesa (‘Mudo’ Vázque, minuto 77), Banega (Ben Yedder, minuto 77), Sarabia y André Silva.

Goles: 1-0, minuto 13: Coutinho, de penalti. 2-0, minuto 31: Rakitic. 3-0, minuto 52: Coutinho. 4-0, minuto 54: Sergi Roberto. 4-1, minuto 67: Arana. 5-1, minuto 88: Luis Suárez. 6-1, minuto 91: Leo Messi.

Árbitro: Sánchez Martínez, murciano. Cartulinas amarillas para Luis Suárez, Roque Mesa, Dani Carriço y Sergi Gómez.