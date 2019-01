2-0: El Sevilla sí quiere la Copa

La primera noticia del partido fue la alineación de Valverde. Un once absolutamente revolucionario sin las vacas sagradas Alba o Suárez, sin Busquets ni Messi convocados y con jugadores como Boateng, recién llegado, o Malcom de titulares. Sin duda un once que ya invitaba a la esperanza y a pensar en hacer daño a un rival que parecía no tomarse la Copa en serio.

A pesar de ello, la primera parte fue muy igualada. Demasiado respeto por parte de ambos y un Sevilla que evidenciaba la falta de confianza de los últimos partidos. Fueron muy malos estos 45 minutos con un Barcelona que tocaba y tocaba para no llegar a ningún sitio mientras los de Machín intentaban rehacerse. En la recta final Malcom falló un mano a mano ante Juan Soriano y Ben Yedder tuvo dos ocasiones para poner por delante a los suyos.

Afortunadamente, tras la reanudación cambió el panorama. Se vino arriba el equipo local mientras especulaban los culés. Apareció en el partido la velocidad y la astucia de Promes y los sevillistas se echaron arriba. La presión y la verticalidad dieron su fruto y una buena jugada del propio Promes por la izquierda fue rematada en el otro lado por Sarabia que cruzó a la perfección. Entraron en el campo Suárez y Coutinho. Se lesionaron Navas y Sarabia y cedieron su lugar a Franco Vázquez y a André Silva. Pero poco cambió. Una pérdida inexplicable de Coutinho dio origen a una contra que terminó con disparo de Banega que recogió en el segundo palo el más listo de la clase, Ben Yedder, para hacer el segundo gol. Bien el Sevilla en esta segunda mitad creyendo en sus posibilidades ante un Barcelona lamentable que pareció no importarle ni el resultado ni la propia Copa. Sin Messi ya es un equipo mucho más mundano, pero con el once de Valverde pareció hasta vulgar y esto no lo desaprovechó el conjunto de Pablo Machín que cobra una magnífica ventaja para la vuelta.

Sevilla FC-FC Barcelona 2-0

Sevilla: Juan Soriano; Mercado, Kjaer, Sergi Gómez; Jesús Navas (André Silva, 70’), Banega, Amadou, Sarabia (Franco Vázquez, 55’), Escudero (Arana, 88’); Ben Yedder y Promes

Entrenador: Pablo Machín

Barça: Cillessen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Semedo (Alba, 80’); Arthur, Rakitic, Arturo Vidal; Malcom (Coutinho, 53’) Aleñá y Kevin-Prince Boateng (Luis Suárez, 53’)

Entrenador: Ernesto Valverde

Goles: 1-0, Sarabia (57’); 2-0, Ben Yedder (76’)

Espectadores:.42.000 en el Ramón Sánchez Pizjuán

Árbitro: Del Cerro Grande (madrileño). Tarjetas amarillas a Sergi Gómez (73’), Alba (83’)