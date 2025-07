Ángel Haro, sobre Ceballos: "El Betis no cierra a la puerta a ningún jugador. Tuvo su oportunidad hace dos años. El Betis no va a pagar un gran traspaso"

El Betis ya lleva cinco fichajes y todavía no hemos llegado al mes de agosto. En la mañana de este martes ha oficializado el fichaje de Pau López, que regresa al Betis tras seis temporadas en otros equipo. En la presentación de Junior Firpo se la ha preguntado al máximo responsable de la entidad bética Ángel Haro y al director deportivo, Manu Fajardo, por todos los temas de actualidad.

Junior Firpo

“Muy feliz. Es un día que llevaba esperando mucho tiempo. Desde el día en el que me fui he seguido al equipo y he seguido en contacto con muchos jugadores”.

Levantar un título. “Hace unos años dije que para mí lo más grande sería ganar un título con el Betis. Es un sueño que tengo y voy a luchar por ello. Hoy en día el Betis es un club que aspira a cosas grandes”.

El Betis desde fuera. “Trabajando con la máxima ilusión para darle a la gente lo que tanto quiere. Vine al último partido en casa y se me pusieron los vellos de punta. Tengo mucha ilusión”.

Volver. “Llegué aquí con 17 años. En mi primer año como profesional volvimos a Europa después de mucho tiempo. En mi caso me han dado mucho cariño desde dentro y desde fuera”.

Objetivos. “El Junior que llega hoy no es el mismo, es mucho mejor. Vengo en un momento con mucha confianza y no me quiero marcar ningún reto. Intentar dar lo mejor de mí cada día”.

Reencuentros y Pellegrini. “Significa que la adaptación no va a ser tan difícil. Conocer a compañeros de vestuarios es mejor y se hace más fácil. Es una vuelta a casa bastante fácil. Desde fuera, mucha admiración por Pellegrini. Darle las gracias por todo lo que ha hecho por el club. Muchas ganas de ponerme a trabajar a sus órdenes”.

Diferencias de hace seis años. “El físico. El paso por la Premier me ha hecho ganar el físico y recorrido. Y la tranquilidad en el campo”.

Ceballos. “Lo conozco. Estuvimos juntos en el juvenil, en el europeo Sub-21. A día de hoy no pertenece al Betis. Es un grandísimo jugador”.

Ángel Haro

Antony. “El Betis tiene que ser riguroso con el control económico y consecuentes. Tenemos que hacer los esfuerzos que podamos pero dentro de un rigor económico”.

La Cartuja. “Estamos trabajando con el Ayuntamiento y tenemos un plan de movilidad. Entiendo que los primeros partidos va a haber cierta molestia. Trabajando con aparcamientos, apeaderos…y estamos poniendo todos los medios posibles. Animamos a los béticos a que sean pacientes y tener un rodaje”.

Pellegrini. “Hemos hablado de esta situación. Ahora estamos más centrados en hacer un equipo más competitivo y hemos aparcado esas conversaciones”.

Ceballos. “El Betis no cierra a la puerta a ningún jugador y menos a los que han estado en esta casa. No es un tema de cerrar la puerta. Tuvo su oportunidad hace dos años y el Betis no va a pagar un gran traspaso”.

Manu Fajardo

Dani Ceballos. “A día de hoy pertenece al Real Madrid y debemos ser respetuosos con otras entidades porque tiene contrato en vigor. Yo como director deportivo tengo que controlar todas las situaciones del mercado”.

Mediocentros. “La idea de nuestra planificación es tener a cinco mediocentros en nuestra plantilla teniendo en cuenta que Pablo es polivalente y también la cantera”.

Operación salida. “Trabajamos en ello. Nuestra obligación es hacer una plantilla lo más equilibrada posible y trabajamos en la portería”.

Petit. “Es un motivo de alegría. Es mérito de la dirección deportiva porque había muchos clubes interesados con mucho presupuesto. Jugador con mucho presente y mucho futuro. Tiene la oportunidad de demostrar en el primer equipo y ya tomaremos una decisión”.

Oportunidades de mercado. “No por el hecho de volver al Betis hay que desmerecer las operaciones porque hemos tenido que competir con grandes clubes. Mejoran a los jugadores de esa demarcación”.

Borja Iglesias. “Sigo en la línea. No me gusta hablar de clubes. Borja está despertando interés de varios clubes. El Betis no regala a ninguno de sus jugadores. Está entrenando como uno más y el que quiera a Borja Iglesias tendrá que negociar”.