Andrés Ocaña puntúa a los jugadores del Betis ante el Rayo Vallecano

El empate a cero entre el Rayo Vallecano y el Betis en Vallecas ha dejado un análisis individual demoledor para el conjunto verdiblanco. Las puntuaciones tras el partido reflejan un descontento generalizado con el rendimiento del equipo, donde solo el portero Álvaro Valles se salva con la máxima nota, un 10, por su gran actuación bajo palos.

Defensa y centro del campo, en el punto de mira

En la línea defensiva, Ricardo Rodríguez recibió un "cero absoluto", una calificación que el análisis extiende al propio entrenador por su gestión. En el centro del campo, la situación no mejora: Marroca se quedó con un 3 tras una "primera parte desoladora" y Deossa, con otro 0, es calificado como un "fichaje que de momento no ha demostrado absolutamente nada". Además, el partido dejó la lesión de aductor de Diego Llorente, aunque Pellegrini aclaró que "no es una recaída en la misma zona".

Críticas feroces a la línea de ataque

La delantera y la mediapunta tampoco escapan a la quema. Fornals se llevó un 4 por no estar "nada acertado" y Cucho Hernández apenas obtuvo un 2, tras un partido en el que "no hizo nada bien". La crítica más dura fue para otros atacantes. Sobre Antony, sentenciado con un 0, el veredicto fue demoledor: "Anthony no está para esto en el Betis". El partido de Riquelme fue calificado de "incalificable", hasta el punto de dar la impresión de ser "un alevín contra jugadores de primera división".

Entre los que entraron desde el banquillo, Marc Bartra fue "el mejor del partido" con un 8, mientras que la actuación de Giovanni Lo Celso fue recibida con estupor: "Es increíble que en este estado tenga minutos en un equipo como el Betis". Por su parte, Altimira aprobó con un 5 y Pablo García llegó al 6.

Pellegrini, señalado por su inacción

El técnico, Manuel Pellegrini, no se libró de la crítica y recibió un "cero patatero". El análisis le acusa de plantear los partidos fuera de casa "a ver lo que pasa" y critica su tardanza en reaccionar con los cambios. La imagen final de los dos entrenadores con una manta fue la puntilla: "Faltaba la mesa camilla y el dominó".