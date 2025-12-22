Andrés Ocaña puntúa a los jugadores del Betis ante el Getafe

Andrés Ocaña ha puesto las notas a los jugadores del Betis tras la contundente victoria por 4-0 frente al Getafe. En su evaluación, ha destacado con la máxima puntuación a Pablo Fornals y Aitor Ruibal, ambos con un 10, y ha aplaudido la dirección de Manuel Pellegrini, a quien ha otorgado un 8.

Matrículas de honor para Fornals y Ruibal

Pablo Fornals se ha llevado la primera matrícula de honor con un 10. Según Ocaña, fue un “jugador que lidera el equipo”, destacando su llegada y sus dos goles. El analista se mostró especialmente crítico con una decisión arbitral: “El gol que le anularon, el árbitro que venga a verme después de la revisión”.

El segundo 10 de la jornada ha sido para Aitor Ruibal, cuyo rendimiento ha sido calificado por Andrés Ocaña como un “partidazo”. El entrenador, Manuel Pellegrini, también ha recibido una nota alta, un 8, porque, en palabras de Ocaña, “ayer no miró la libretita, ayer miró quién tenía que jugar”.

Notables y una grata sorpresa

En el capítulo de notables, con un 7, aparecen dos nombres. El primero es Ángel Ortiz, de quien Ocaña ha afirmado que “tiene un nivel impropio para la juventud y la poca experiencia que tiene”. El segundo es Deossa, que ha protagonizado una de las valoraciones más positivas por su gran “despliegue físico”.

La actuación de Deossa ha sido tan convincente que ha provocado una reacción poco habitual en el analista, que ha llegado a confesar su entusiasmo. “Me ilusionó Deossa”, ha comentado Ocaña, subrayando que fue su mejor partido.

Con un 6 han aprobado varios jugadores. Los centrales resolvieron un partido poco exigente, mientras que Marc Roca se mantuvo “por debajo de Deosa”. Por su parte, Cucho firmó una “muy mala primera parte y muy buena segunda”, y Antony dio una asistencia, pero Ocaña considera que “está lejos de lo que debe ser”.

Aprobados justos y un 'sin calificar' polémico

En el límite del aprobado, con un 5, se encuentra el portero Álvaro Valles, de quien Ocaña ha dicho que “dudó en varios balones” en un partido de poca exigencia. La misma nota ha recibido Ricardo Rodríguez, un jugador que, según el colaborador, “con el 5 se conforma”.

La nota más llamativa ha sido el “sin calificar” para Lo Celso. Ocaña ha justificado su decisión aludiendo a que cometió un penalti y a su falta de ritmo, explicando que “le adelantan como aviones por el lado”. Otros jugadores como Riquelme tampoco han sido calificados por sus escasos minutos sobre el césped.