Nace MATACANDELA, tu taberna cofrade en Sevilla

Sevilla 10 de abril. Nace Matacandela, un rincón cofrade en el centro de Sevilla, un proyecto, un sueño hecho realidad de su gerente, Nacho Zamudio, también propietario de un clásico en el Arenal, Bodega San José.

Ubicada en calle Gamazo 16, Matacandela evocará el ambiente de la Semana Santa durante todo el año.

Nacho, ¿Cómo surge Matacandela?

“Desde mis inicios en el mundo de la hostelería, hasta la apertura en el mes de julio de bodega San José, en mi cabeza estaba el montar un rincón para el cofrade, para el creyente, para el curioso, para el que duda, un rincón lleno de la pasión, devoción y la cultura de nosotros los andaluces. Era un sueño de niño, que hoy está hecho realidad.

MATACANDELA, es un lugar que no dejara indiferente a nadie. La cultura, la pasión, y la devoción del sevillano está dentro de esta taberna”.

Venimos a este lugar por la calle Gamazo, y cuando llegamos al número 16, y nos adentramos en este espacio sevillano. Nacho ¿Qué nos ofrece Matacandela?

“Una taberna cofrade donde poder disfrutar de productos de aquí de nuestra tierra en un ambiente único. A lo sencillo, a lo de siempre, unos buenos guisos de cuchareo, tus montaitos con pan de mi pueblo Alcalá de Guadaira, chacina ibérica, su poquito de pescaíto frito y tapas frías. Todo eso con una buena cerveza bien fría y mejor tirada. Sus vinos de Jerez, riojas, o manzanilla de Sanlúcar. Nuestros postres cuaresmales, que mantendremos todo el año. Todo avalado por un trato y servicio a la altura de lo que nuestros clientes demanden. Encontrareis un rincón en el corazón de Sevilla, donde pasar un buen rato con amigos y familia, será una tradición. Todo ello junto a un equipo de trabajo, con un único objetivo, que salgáis feliz y con ganas de volver. Como se dice en el mundo cofrade, “hacer cuadrilla” .





Nacho, ¿Por qué Matacandela?

“Tras muchos nombres en lo alto de la mesa, elegí éste por una sencilla razón, me gustaba, es directo, está relacionado con la idea, y me lo dijo un buen amigo mío, el cual, siempre ha estado ahí apoyándome en los buenos momentos, y más en los malos. Quería tener este detalle con él, es más, él lo sabe. Matacandela no es un nombre y ya está, Matacandelas sirve para apagar las velas o cirios colocados en alto. Altares, candelarias de pasos de palio. Venia como anillo al dedo para la idea del local, y así lo elegimos”.

MATACANDELA ha llegado para quedarse en Sevilla y en vuestros corazones.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Nacho Zamudio apuesta por lo sencillo, lo de siempre.

“He puesto el corazón aquí, para llegar al corazón de todos los que entren por la puerta, de todo aquel que tenga ganas de hacer de Matacandela su rincón cofrade de Sevilla”

Te invitamos a descubrir la cultura, la tradición y la pasión del sevillano, entre vinos y tapas.

“Feliz Semana Santa a todos, y abrir los corazones, los sentidos y disfrutar de lo que llevamos dos años esperando”