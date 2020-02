El Arzobispo Asenjo recibe la "Saeta de Oro" 2020 de COPE

La sala Chicarreros de la Fundación Cajasol acogió, un año más, la multitudinaria gala de entrega de la ‘Saeta de Oro’ en su edición de 2020, insignia cofrade que viene concediendo la cadena COPE desde hace 25 años, a personas e instituciones que trabajan por el mayor realce y mayor hondura religiosa de nuestra Semana Santa, y que en esta edición fue para D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla, en el año en que cumple sus bodas de oro sacerdotales y más de una década al servicio de las hermandades y cofradías sevillanas.



Numerosos hermanos mayores y representantes de diferentes hermandades sevillanas, así como destacadas personalidades de la sociedad civil y militar hispalense, estuvieron arropando a Monseñor Asenjo en este acto de la cadena COPE, que volvió a convertirse en una perfecta antesala del inicio de una nueva Cuaresma.



Muchos y muy diversos fueron los momentos que se vivieron durante este acto, como la intervención del hermano mayor del Gran Poder, Félix Ríos, quien hizo un breve balance del Congreso Nacional de Laicos celebrado hace tan sólo unos días en Madrid. O la de la veterana saetera Angelita Yruela, que dedicó unos versos, por momentos cantados en forma de saeta, al Cristo de la Buena Muerte de Los Estudiantes, con motivo de la conmemoración del 400 aniversario de su hechura por Juan de Mesa.



No faltó tampoco la saeta, en este caso interpretada por Francisco, de sólo 14 años, “un chiquillo que representa en los balcones el legado de nuestro Arzobispo, una Sevilla siempre nueva, mejor, que no se cansa de ir en busca de Dios”, como indicó el periodista de ABC y colaborador de COPE Sevilla, Alberto García Reyes, encargado de dar paso al joven saetero. García Reyes había asegurado, previamente, que “Asenjo es como una saeta, directo al corazón por el camino más corto”.



El también periodista y colaborador de COPE Sevilla, Paco Robles, fue el encargado de presentar al galardonado, asegurando que “quien recibe hoy la Saeta de Oro es uno de los nuestros y nosotros también somos de los suyos”. Robles, director y presentador de ‘Saeta’, la revista hablada de la Semana Santa de Sevilla, que este 2020 cumple 65 años ininterrumpidos en antena siendo el programa más longevo de la radiodifusión nacional, indicó que el arzobispo “se ha adaptado a la ciudad, pero el proceso inverso ha sido más profundo y más fructífero”, llegando a asegurar que “Monseñor Asenjo nos ha enseñado a ser más y mejores sevillanos”.



Seguidamente tomó la palabra el director de COPE Sevilla, Joaquín López-Sáez, quien destacó de Monseñor Asenjo “la estrecha vinculación que ha adquirido a lo largo de estos últimos años con las hermandades y cofradías, a las que siempre ha recalcado públicamente su compromiso, su apoyo, su cercanía, haciéndolas un instrumento vivo de fe, esperanza y caridad”, como uno de los principales motivos por los que se le ha concedido la Saeta de Oro.



El momento más álgido de este acto llegó con la entrega del galardón al Arzobispo de Sevilla de manos del presidente del grupo COPE, Fernando Giménez Barriocanal, quien felicitó a los sevillanos “porque tienen un gran arzobispo” del que dijo haber aprendido en los más de veinticinco años de amistad que les une “la sencillez, la fidelidad, el amor a Cristo y la entrega a los demás”.

Por su parte, Asenjo se mostró convencido de que “querer a este pueblo que el Señor me ha confiado pasa por querer algo tan sevillano como sus hermandades”, de las que aseguró que “son vivero de cristianos bien formados, de mucha hondura espiritual y de una profunda eclesialidad”. Para el Arzobispo de Sevilla “amar es también moderar y corregir en ocasiones. Es animar, alentar y acompañar, la tarea propia del pastor”, una tarea en la que “casi siempre he encontrado comprensión, acogida y colaboración”, algo por lo que se mostró agradecido.



Este reconocimiento a Monseñor Asenjo “se hace desde la justicia”, según el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, encargado de cerrar el turno de intervenciones. El primer edil hispalense aseveró que “nunca es tarde si la dicha es buena” y se mostró muy contento por el gran número de reconocimientos que el arzobispo está recibiendo en los últimos tiempos.



La gala, que estuvo conducida por periodista Pedro Domínguez, contó además con la participación de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, bajo la magistral batuta del mestro Francisco Javier Gutiérrez Juan. Ésta interpretó hasta cuatro marchas procesionales, exquisitamente elegidas para la ocasión. ‘Virgen del Valle’, de Gómez Zarzuela, con la que se inició el acto; ‘La Madrugá’ del maestro Abel Moreno, presente en el acto y quien felicitó efusivamente a la Municipal por su excelente interpretación de la misma; ‘Candelaria’, de Manuel Marvizón y ‘Pasa la Virgen de la Macarena’, de Gámez Laserna, con la que se puso el broche de oro a esta gala.



Cartel Semana Santa 2020 de COPE Sevilla

Como es habitual, COPE Sevilla aprovechó el acto de entrega de la ‘Saeta de Oro’ para presentar el cartel ‘Saeta’, con el que se anuncia la Semana Santa de Sevilla y que este año de 2020 protagoniza la Virgen de la Salud de San Gonzálo. Una fotografía de Pedro J. Clavijo Rodríguez, ganadora en 2019 del tradicional concurso de fotografía cofrade que organizada esta casa.



Programación de Cuaresma de COPE Sevilla

En este acto también se dio a conocer la amplia programación que COPE Sevilla tiene prevista para esta Cuaresma, que iniciamos mañana miércoles 26 de febrero, Miércoles de Ceniza, y donde se va a seguir realizando una importante apuesta informativa, este año, de manera muy especial, en la parte digital, a fin de que la Semana Santa de la ciudad llegue a cualquier parte del mundo a través de las diferentes redes sociales de nuestra emisora y de su espacio cofrade 'Candelería'



Así, Víctor Castaño, recordó que el programa “Candelería” se escuchará todos os viernes y que “Saeta”, el decano de la radio española, regresará el 2 de marzo y se podrá disfrutar todos los lunes de Cuaresma, con la dirección y presentación, un año más, de Paco Robles.