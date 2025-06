El secreto del éxito en la PAU, según Cayetano: la segunda mejor nota de Sevilla

La fiesta continúa aún este viernes para muchos de los estudiantes que este año ya han visto la luz después del túnel de la PAU 2025 (Pruebas de acceso a la Universidad). Muchos celebran, primero que ya ha pasado, y segundo, los buenos resultados porque el porcentaje de aprobados supera el 90% en Andalucía, aunque baja ligeramente la media que se queda en un 7, 63.

Una selectividad que ha estado marcada por esa filtración de las calificaciones del pasado miércoles, cuando muchos alumnos pudieron acceder a conocer su nota. No a todos les dio tiempo, pero a Cayetano Barrera sí. Es uno de los nombres y apellidos de alumnos que se ha conocido a través de la Universidad de Sevilla como una de las mejores calificaciones de la provincia.

Un joven brillante de la localidad sevillana de Paradas que estudia en el IES La Campiña de Arahal que se ha acercado por milésimas a la nota máxima, los 14 puntos. Cayetano ha sacado un 13,925 y ha asegurado en Herrera en Cope Sevilla que "al principio estaba que no me lo creía yo me esperaba nota alta, salí contento de los exámenes, rozando el 13, pero no me esperaba ser la segunda más alta de Sevilla".

Él fue uno de los alumnos que sí vieron las notas filtradas, le avisaron sus compañeros, calculó su nota y "me quedé flipando" asegura Cayetano. "Luego vimos que la Universidad de Sevilla alegaba un error informático y dijeron que las notas no eran definitivas, pero finalmente sí que eran esa y todos están todos superorgullosos de mí".

Pero ¿cómo se organiza un joven con 18 años recién cumplidos para estudiar y tener tiempo libre para disfrutar como corresponde con su edad? Cayetano asegura que es muy eficiente, "siempre me he organizado bien, por la mañana al instituto y las tardes para los estudios, generalmente no me falta tiempo, en los exámenes finales alguna que otra noche me he quedado tarde, pero el ocio lo reservo al fin de semana".

la clave del éxito

Todo ha sido fruto del "esfuerzo y la constancia" asegura este joven sevillano. "La clave es estudiar algo que te guste, la asignatura que más me ha costado es lengua porque tiene mucho temario y yo soy de ciencia, entonces está claro por el camino que quiero ir". Desde pequeño sus padres le veían jugar con la tecnología y están convencidos de que la rama de la ingeniería y la tecnología es la adecuada.

En Lengua ha sacado un 9,75, en Historia de la Filosofía, Matemáticas, Tecnología e Ingeniería un 10 y en Inglés y Física un 9,5. "Le dediqué más tiempo a Matemáticas que a otras asignaturas porque además de contarme para la fase general también me contaba para la específica y eran tres puntos de mi nota por lo que fui a conseguir eso".

Cayetano tiene previsto matricularse en el grado de Ingeniería informática en Sevilla, la que ha sido su primera opción desde siempre. Por eso dice que si abre algún libro este verano será el de la autoescuela para sacarse el carnet de conducir que le permita ir y venir de su pueblo a Sevilla. A pesar de lo claro que tiene sus proyectos más inmediatos, no sabe qué camino tomará en el futuro.

Este joven asegura que el primer curso de bachillerato ha sido sencillo y que no se ha tenido que esforzar mucho. Este verano sí pretende disfrutar de sus vacaciones, "me voy de viaje de fin de curso y después seguiré con un descanso más que merecido después de estos dos años tan intensos".