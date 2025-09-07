Una experta del sector turístico de Sevilla confiesa el motivo por el que siempre elige esta fecha para irse de vacaciones

Mientras la mayoría de nosotros deshacemos las maletas y nos enfrentamos a la vuelta a la rutina, hay un grupo de profesionales que justo ahora empieza a planificar su merecido descanso: los agentes de viaje. Tras un verano de intenso trabajo organizando las escapadas de miles de personas, llega su momento. Pero, ¿cuál es su secreto para aprovechar al máximo sus propias vacaciones?

La respuesta es más sencilla de lo que parece y está al alcance de todos: viajar fuera de temporada. Hemos hablado con Inma de Círéz, experta del sector y miembro de la Asociación de Agencias de Viajes de Sevilla (AEVISE), para desvelar los trucos que ellos mismos utilizan y que pueden transformar por completo nuestra forma de viajar.

Viajar en septiembre u octubre: el primer gran truco

La primera ventaja, y la más evidente, es el ahorro económico. Olvidarse de agosto y planificar un viaje en septiembre u octubre puede suponer una diferencia notable en el presupuesto. "Aunque depende mucho del destino, a lo mejor podemos hablar de en torno a un 10 o un 15% de descuento con respecto al mes de agosto", explica de Círéz.

Este descenso de precios es especialmente significativo en destinos de playa, pero también se nota en circuitos internacionales. Este simple cambio de fechas permite que el presupuesto rinda más, abriendo la puerta a estancias más largas o a experiencias que en plena temporada alta serían prohibitivas.

Más allá del precio: la calidad del viaje

El verdadero secreto de los expertos no reside solo en el ahorro. La clave está en la calidad de la experiencia. Viajar fuera de los picos de afluencia masiva significa menos aglomeraciones, menos colas y una sensación mucho más auténtica del destino. "A mí particularmente no me gustan las aglomeraciones. Ahora puedes disfrutar sobre todo de la calidad del viaje", confiesa Inma.

Un ejemplo práctico es el acceso a monumentos y museos. ¿Quién no ha soñado con visitar la Torre Eiffel o la Alhambra sin tener que sortear multitudes? En temporada alta, conseguir entradas para ciertos lugares sin una planificación exhaustiva es casi imposible. Sin embargo, en meses como septiembre u octubre, la experiencia es mucho más relajada y accesible. Aun así, la experta advierte: "Para destinos muy solicitados como París o Barcelona, siempre aconsejamos hacer las reservas con antelación, incluso fuera de temporada".

El auge de los viajes en solitario: una tendencia creciente

Otro fenómeno que está cambiando las reglas del juego es la pérdida del miedo a viajar solo. Cada vez más personas se animan a descubrir el mundo sin necesidad de compañía, una tendencia en la que agencias como la de Inma, Singularize, se han especializado. "Vemos que cada vez hay más personas que solicitan este tipo de viajes porque es una manera de pasar tus vacaciones acompañada, pero dentro de un grupo de gente en tu misma situación", comenta.

Estas agencias no solo organizan el itinerario. Su valor añadido reside en crear una comunidad antes incluso de empezar el viaje. A través de grupos de WhatsApp previos, presentaciones y dinámicas, logran que los viajeros se conozcan y se sientan integrados desde el primer momento. "El objetivo es que el grupo sea homogéneo y que la persona que se una no se sienta extraña", concluye.

La recomendación final de los expertos es clara: la planificación y la flexibilidad son las mejores herramientas para unas vacaciones inolvidables. La próxima vez que pienses en una escapada, recuerda el secreto de quienes más saben de viajes y plantéate descubrir por qué, para ellos, septiembre es el nuevo agosto.