La Policía Local de Los Corrales recupera enseres robados del cementerio

La localidad sevillana de Los Corrales donde se han producido los robos

La Policía Local de Los Corrales, en la provincia de Sevilla, ha logrado recuperar decenas de enseres que fueron sustraídos la semana pasada del cementerio municipal. El robo, que tuvo lugar el miércoles 10 de septiembre, afectó a varios objetos, entre ellos velas, figuras religiosas y llaves de vehículos, según ha informado el Ayuntamiento a través de sus redes sociales.

Tras una investigación de cinco días, las autoridades han conseguido recuperar una parte significativa de los artículos robados. La colaboración ciudadana es clave en estos casos, y la Policía ha hecho un llamamiento a los vecinos para que se acerquen al Ayuntamiento si reconocen alguno de los objetos en las fotografías publicadas.

¿Qué hacer si crees que tus pertenencias están entre las recuperadas?

Si fuiste víctima del robo y crees que tus objetos podrían estar entre los recuperados, acércate al Ayuntamiento de Los Corrales. Allí, la Policía Local te orientará sobre el proceso para identificar y recuperar tus pertenencias.

Este incidente ha generado gran preocupación entre los habitantes de Los Corrales. Los vecinos recuperan ahora la calma tras la rápida actuación de la Policía Local.