Cuando los muros hablan: el arte de 'Plazes-24' llena de vida la provincia de Sevilla

Escucha el programa completo de ‘Tu Pueblo Es Provincia’ de este jueves, 11 de septiembre de 2025

En los pueblos de Sevilla, las fachadas hablan y los muros cuentan historias. Eso es lo que persigue 'Plazes-24', un proyecto impulsado por el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación que transforma calles y rincones en un museo al aire libre, donde el arte se mezcla con la identidad y la memoria colectiva.

En esta edición han participado cuatro artistas de primer nivel: Pedro Almeida, con un homenaje al ferrocarril en Camas; Osier Luther, que ha tejido un diálogo entre pasado y presente en Mairena del Aljarafe y Alberto Montes, en Los Corrales; y Virginia Bersabé.

Nuestra protagonista ha emocionado a El Viso del Alcor con un mural dedicado a la mujer recovera: mujeres que recogían productos de la huerta y caminaban hasta Sevilla para venderlos. La artista ecijana ha logrado transformar el Silo de la Vega, un espacio frío y olvidado, en un lugar de encuentro y orgullo vecinal.

Deporte y tradición unen a la provincia

San Juan de Aznalfarache se prepara para la décima edición del Cross Popular Solidario de la Hermandad del Carmen, cuyos beneficios irán destinados a Cáritas. La cita reunirá participantes de más de setenta localidades y contará con música en directo y ambigú a precios populares.

Estepa, por su parte, arranca la campaña de producción de sus Mantecados y Polvorones, con más de cinco siglos de historia y sello de calidad europeo. A pesar del aumento en el precio de las materias primas, las fábricas mantienen su compromiso de que estos dulces lleguen a todas las mesas.

La cultura que hace de La Rinconada un faro creativo

La primera teniente de alcalde y concejala de Cultura de La Rinconada, Raquel Vega, adelanta en 'Tu Pueblo Es Provincia' la nueva programación de otoño, una de las más destacadas de Andalucía, con nombres como Els Joglars, Rocío Márquez o Mari Paz Sayago.

Esta programación es un paso más en el objetivo de lograr el reconocimiento como 'Ciudad Creativa' de la UNESCO.

Un viaje a la Edad Media en El Castillo de las Guardas

Del 19 al 21 de septiembre, El Castillo de las Guardas celebra sus VI Jornadas Medievales, con juglares, caballeros y espectáculos para toda la familia.

Su alcalde, Gonzalo Domínguez, ha compartido en COPE Más Sevilla la ilusión con la que vecinos y visitantes revivirán esta experiencia única, que convierte al municipio en un auténtico viaje en el tiempo.

Ferias, conciertos y fiestas patronales llenan de vida cada rincón de Sevilla. Con Ana Sánchez Germain repasamos una agenda diversa que va desde el festival 'El Patio' en la capital hasta el ciclo 'Metrópolis' con Rozalén, Fangoria o Coque Malla en distintas localidades.

A todo esto, se suman las ferias de Villaverde del Río, Alcalá del Río, Villamanrique de la Condesa o Camas, donde tradición y cultura se entrelazan para que nadie se quede en casa. Mención especial merece la Feria de la Cultura de Pilas, de la que también te contamos todos los detalles.

'Tu Pueblo Es Provincia', dentro de 'La Tarde de COPE Más Sevilla', está presentado por José Joaquín Trenado, y es el programa de referencia dedicado a nuestros pueblos y ciudades. Con el apoyo de Prodetur-Turismo de la Provincia-Diputación de Sevilla, se emite cada jueves de 15.30 a 16.00 horas