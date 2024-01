Medalla al Mérito en las Bellas Artes para la asociación Arte Sacro de Sevilla

La Asociación Gremial Sevillana de Arte Sacro, presidida por Francisco Carrera Iglesias, más conocido como Paquili, es una de las 37 personalidades y entidades de la cultura que han destacado en el campo de la creación artística y cultural y, por ello, ha sido merecedora de la Medalla al Mérito en las Bellas Artes 2023. Paquili se ha mostrado "muy emocionado" al recibir la noticia de la distinción.





"Me he enterado cuando me han llamado por teléfono amistades que lo habían visto publicado y la realidad es que estoy atendiendo a todo el mundo en la medida que puedo. Nos sentimos orgullosos de ser la capital del mundo de la Semana Santa, que hay una asociación que trabaja por esos intereses y por posicionar Sevilla en lo más alto del mundo respecto al tema", ha reconocido Paquili en declaraciones a Europa Press.





En este sentido, el presidente de este colectivo gremial ha querido agradecer este reconocimiento al Ministerio de Cultura "y, cómo no, a nuestro anterior alcalde --Antonio Muñoz--, que ha sido el que ha hecho posible que entendiera la Administración central el peso que tiene la asociación y el trabajo que hace", así como al consejero andaluz de Cultura, "que también ha sido parte de ese apoyo", ha abundado.





La Asociación Gremial Sevillana de Arte Sacro es una institución sin ánimo de lucro constituida en 2018, formada por artistas y artesanos dedicados al arte sacro. La organización, que nació para la defensa, promoción y difusión de esta expresión artística, está constituida por bordadores, imagineros, pintores, restauradores, tallistas, doradores, pasamaneros, cordoneros, restauradores y escultores, entre otros profesionales.





El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado, además que Itziar Castro y María Teresa Campos recibirán a título póstumo la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2023, que también recibirán personalidades como Gemma Cuervo, Vicky Peña, Antonio Najarro y Pablo Berger. Entre los reconocidos, también está el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.





En total, Cultura ha distinguido a 37 personalidades y entidades de la cultura que hayan destacado en el campo de la creación artística y cultural o hayan prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo o difusión del arte y la cultura o en la conservación del patrimonio artístico.





El ministro ha afirmado que las medallas sirven para homenajear los derechos culturales y ha reivindicado que España necesita a los creadores y trabajadores del sector. "Con estas medallas, reconocemos y premiamos esa labor porque sobre ella se construye nuestro rico tejido cultural. Y reconocemos también algo muy importante, la libertad de expresión que permite aquí y allá en cualquier rincón de España que la cultura tenga lugar", ha indicado.





Cultura ha premiado al Museo Chillida Leku, a la Fundación Museo Sorolla, a la Obra Cultural Balear, la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, la Fundación Victoria de los Ángeles, a la Fundación Alicia de Larrocha, a la revista 'Patrimonio Cultural y Derecho' y al Centro de Conservación y Restauración de Documentos Gráficos de la Isla de La Palma.





En el caso de personalidades del cine, Cultura ha distinguido a los directores de cine Pablo Berger y Albert Serra; y al director y productor audiovisual José Luis López-Linares. También a las guionistas Isabel Peña Domingo e Isabel Campo Vilar. En el apartado musical, Estopa y el director de orquesta Antoni Ros-Marbà son los reconocidos, entre otros.





Además, también recibirán la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes el artista, restaurador y maestros del vidrio Carlos Muñoz de Pablos; la mecenas y coleccionista Candela Álvarez Soldevilla; la abogada del Estado del Ministerio de Cultura, Carmen Acedo; el jurista Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano; el payaso Pepe Palacio; el diseñador de moda Modesto Lomba; el bailarín y coreógrafo Antonio Najarro; al dramaturgo José Sanchís Sinisterra; al técnico de iluminación Juan Gómez-Cornejo Sánchez; a la bibliotecaria Glòria Pérez Salmerón; y El Ranchito.