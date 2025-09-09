Mantienen abierta la guardería donde han sido hallados tres pavos muertos en Sevilla al descartarse un foco de gripe aviar

La guardería de Sevilla en cuyo patio han sido hallados este lunes tres pavos muertos se mantendrá abierta al no encontrar la Consejería de Salud motivos para el cierre, tras la retirada de los cadáveres por el Ayuntamiento y que las pruebas confirmen que no han muerto de gripe aviar.

La Consejería de Salud y Consumo ha informado que las aves muertas aparecidas este lunes en la guardería infantil situada junto al Real Alcázar "no constituyen un foco confirmado" de gripe aviar. Según han señalado, "todo indica" que las aves provienen del propio recinto del Alcázar y han insistido en que el riesgo de contagio es "muy bajo".

Según han informado fuentes de Salud, tras la reunión mantenida en el seno del plan de coordinación se ha constatado que se trata de aves procedentes del Alcázar, y el Ayuntamiento ha procedido a realizar las labores de retirada de cadáveres, limpieza y desinfección “antes de la llegada de los menores”.

Además, los trabajadores que han participado en estas labores lo han hecho con los equipos de protección individual como establece el protocolo, y desde Salud Pública se está realizando un seguimiento de los trabajadores que han participado en las labores de limpieza.

La Junta ha sostenido que el riesgo de contagio sigue siendo muy bajo, además de que no se trata de un foco confirmado y que “una vez cumplidas estas medidas no habría motivo para recomendar mantener el cierre”.

Fuentes municipales han informado de que las tres aves muertas han sido encontradas en el patio de la escuela infantil María Inmaculada, donde estos animales suelen estar a menudo al acceder directamente desde el Alcázar.