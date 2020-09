Los 7 trucos que desconoces para ahorrar combustible en tu coche

Mantener una velocidad constante y hacer uso de marchas superiores es algo que desde la autoescuela nos enseñan para reducir el consumo del coche. La mayoría de personas no conocen todos los trucos para el ahorro de combustible. Hoy te contamos algunos de esos trucos que probablemente no sabías para que puedas ahorrarte unos eurillos en gasolina.

1. Es cierto que hoy en día los coches consumen mucho menos que en años anteriores, los motores son más pequeños y esto hace que el consumo disminuya con respecto a modelos más antiguos. Por ejemplo, el modelo de motores Downsizing tiene un tamaño y una cilindrada reducido, esto hace que el consumo y las emisiones disminuyan manteniendo o aumentando la potencia. Gracias a esto los coches pesan menos y por tanto el consumo de combustible es menor.

2. Los neumáticos deben ir con la presión adecuada, según la que marque el fabricante, no obstante, depende de la situación climatológica deberán ir con una presión u otra. En los meses de invierno cuando el frío ataca los neumáticos necesitan un poco más de presión.

3. Si utilizas el coche diariamente te aconsejamos que hagas un repaso a todo lo que guardas en tu maletero, cuantas menos cosas innecesarias guardes mejor, esto hará que el coche soporte menos peso y te ayudará a ahorrar unos euros a final de mes.

4. Si sueltas el acelerador cuando te das cuenta de que debes frenar, casi se detiene el suministro de combustible, con lo que su consumo se reduce hasta en un 2%. Esto se consigue haciendo uso del freno de motor.

5. Desmonta la baca del techo si no la utilizas; la resistencia aerodinámica multiplica el gasto de combustible.

6. Las propias estaciones de servicio o las empresas petroleras aplican su baremo particular, generalmente relacionado con la demanda. Repostando a comienzos de semana podremos ahorrar respecto a hacerlo durante el fin de semana, cuando el incremento de tráfico es evidente.

7. Es imprescindible no apurar el depósito del coche y no mantenerlo en reserva. La mayor presencia de aire en el depósito propicia que la evaporación aumente y por tanto no estamos consiguiendo nuestro objetivo de ahorrar. Por si fuera poco, cuando el nivel es muy bajo la bomba puede succionar con más facilidad la suciedad acumulada en el fondo y dar lugar a averías en el motor.