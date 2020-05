José Manuel Soto, a Sánchez: “Un escándalo tapa a otro. Pronto nos olvidaremos hasta de los muertos, canallas”

Las aguas están muy revueltas en Moncloa. El Gobierno achica, a duras penas y como puede, la que no para de entrarle por los numerosos agujeros que están dejando en el casco de su gestión los escándalos que se vienen sucediendo desde el inicio de la actual legislatura y mucho antes, como las escenas en una película de acción, sin casi posibilidad de reaccionar.

Son tantos en los pocos meses que lleva el actual Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, el primero de coalición de la democracia española, que, como ha asegurado el cantante sevillano José Manuel Soto: “Desde que Sánchez es presidente un escándalo tapa a otro escándalo y ya no hay capacidad para digerir tanta infamia”.

“Quién se acuerda ya del nombramiento de la Fiscal General o del DelcyGate”, pregunta Soto, al tiempo que lamenta que “pronto nos olvidaremos también de Perez de los Cobos y hasta de los muertos, canallas”.

Desde q @sanchezcastejon es presidente un escándalo tapa a otro escándalo y ya no hay capacidad para digerir tanta infamia, quién se acuerda ya del nombramiento d la Fiscal General o del DelcyGate?? Pronto nos olvidaremos también d #PerezDeLosCobos y hasta d los muertos, canallas — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) May 26, 2020

ALGUNOS DE LOS ESCÁNDALOS QUE SALPICAN A SÁNCHEZ EN SÓLO CINCO MESES DE LEGISLATURA

Y es que sólo hay que remitirse a los hechos para ver la realidad de las palabras del cantautor sevillano. El anuncio de la subida salarial a Guardia Civil y Policía Nacional, que ambos cuerpos llevan reclamando desde hace años, llega para intentar apagar, aunque parece muy poco probable, la enormes críticas que ha provocado el cese, apenas 24 horas antes, del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, como Jefe de la Comandancia de Madrid, por sus investigaciones e informes sobre las manifestaciones del 8-M. Un cese que además ha provocado la dimisión del Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, el General Laurentino Ceña, quien, según ha trascendido, se opuso al mismo.

Pero es que el cese de Pérez de los Cobos ha tapado, al menos de momento, las caceroladas que, por todo el país, se venían sucediendo a diario para exigir la dimisión del Gobierno de Sánchez y Iglesias.

Caceroladas que llegaron después de los líos y escándalos del Ejecutivo con el tema de las mascarillas defectuosas o que pagaron y no llegaron jamás, los proveedores sospechosos, los test para detectar el COVID-19 que no funcionan, etc. En definitiva, tras la nefasta gestión de la crisis sanitaria del coronavirus que se ha hecho en nuestro país, a tener de los resultados, con, al menos, más de 27.000 muertos, oficiales.

Abalos, por el DelcyGate.

Dolores Delgado, por enchufismo y sectaria.

Irene Montero, por un ministerio inutil y despilfarrador.

Celaa, por no ofrecer alternativas para acabar el curso como en UE.

Pablo Iglesias, por amenazar con escraches e irrelevancia.

Salvador Illa, etc etc https://t.co/YzqKsmKwO4 — Cyber Guerrero (@cyber_guerrero) May 27, 2020

Pero es que el coronavirus vino a tapar otro escándalo que llevaba visos de convertirse en conflicto internacional. El oscuro encuentro en el Aeropuerto de Madrid entre la vicepresidenta de Venezuela y número dos del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, y el ministro de Transportes y número dos del PSOE, José Luís Ábalos, cuando Rodríguez tiene prohibido pisar suelo europeo so pena de ser detenida por las autoridades.

Ábalos cambió hasta en cuatro ocasiones su versión y un juez ordenó que no se destruyesen las imágenes de la terminal donde se produjo el encuentro, tras la denuncia del PP, pues AENA, la empresa pública que gestiona los aeropuertos se había negado a entregarlas.

Este caso, conocido como ‘Delcygate’ vino a su vez a tapar otro escándalo. El nombramiento como Fiscal General del Estado de la exministra del PSOE, Dolores Delgado, que, además de su evidente imparcialidad, para más inri marcada por las famosas escuchas del ex comisario Villarejo.

Dice Echenique, el portavoz de Iglesias: "Villarejo vota a Vox". Lo sabrá por alguna confidencia que Villarejo le habrá hecho a Dolores Delgado ("Lola para él), su colega de francachelas a quien la ahora Fiscal General del Estado aplaudía por montar una red de trata de mujeres. — Rosa Díez (@rosadiezglez) March 2, 2020

Y así podíamos seguir hasta el mismo momento de la llegada de Sánchez e Iglesias a la Moncloa, incluso antes, con los líos que montó el primer en el PSOE para conseguir llegar a la Secretario General; o los que protagonizó el segundo para quedarse con el poder en Podemos a costa de Bescansa, Errejón o Monedero. Aunque eso es harina de otro costal.

