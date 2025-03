Jorge Bustos: “La Semana Santa de Sevilla es un género literario en sí mismo”

“Si tienes los ojos suficientemente limpios para entender lo que supone la Semana Santa de Sevilla, y lo que lleva significando durante tantos siglos ininterrumpidamente, hay que ser muy ciego para no ponerse a escribir”. Así ha relatado el presentador de Mediodía COPE, Jorge Bustos, la que fue para él una incursión "emocionante" en el mundo de esta tradición sevillana.

En su nuevo libro, 'La pena alegre: crónicas sevillanas de Semana Santa' (Editorial Renacimiento), Bustos ha recopilado su experiencia profesional y personal durante su cobertura de la Semana Santa de Sevilla en el año 2022. Con una visión de quien se acerca por primera vez a esta tradición, el comunicador relata su asombro por la transversalidad de lo que transmite y la emoción intensa de vivirla en Sevilla tras dos años de pandemia, algo que no había ocurrido antes en todos sus siglos de historia.

La Real Fabrica de Artillería de Sevilla ha sido el espacio elegido para dar a conocer su nueva obra literaria. De la mano de Carlos Herrera, Bustos ha rememorado el recorrido profesional y personal que llevó a cabo durante aquellos días. Con la premisa de la humildad, "porque venía de Madrid y, más allá de mi documentación previa, no conocía nada", el comunicador se dejó aconsejar por Herrera en aquella intensa semana que ha plasmado en el nuevo libro. "La pena alegre es la clave que identifica la Semana Santa sevillana: el sevillano no deja de alegrarse ni siquiera en la noche del Viernes Santo, porque sabe que llegará la resurrección”, ha matizado Herrera durante la presentación.

Carlos Herrera y Jorge Bustos, en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla

El libro no solo retrata la devoción y el fervor popular, sino que también reflexiona sobre la identidad cultural y el significado de esta festividad en el mundo contemporáneo. "Debajo de un paso, el costalero pierde cualquier condición social, cultural o de ideología, y eso es una gran enseñanza para la sociedad", ha aseverado Bustos. "La Semana Santa no es fanatismo religioso, pero tampoco un jolgorio pagano. Hay espiritualidad, y no hay necesariamente beaterío", ha sentenciado Carlos Herrera.