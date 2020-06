Jiménez-Becerril responde a Otegi: "Mi hermano le daría alguna si pudiera"

Las palabras del líder del EH Bildu, el terrorista Arnaldo Otegui, durante un mitin electoral en el País Vasco no han sentado nada bien en las filas del PP. Todo empezó a raíz de una petición de la portavoz del grupo parlamentario popular, Cayetana Álvarez de Toledo, durante en un acto electoral con motivo de las elecciones autonómicas al País Vasco, donde recomendaba no votar a los de Otegui, formación política que aún no ha condenado ni uno solo de los casi 850 asesinatos cometidos por la banda terroristas ETA a lo largo de toda su historia.

A raíz de ahí, Otegui, durante un acto de su formación celebrado este fin de semana, se dirigía a los asistentes asegurando que “hemos planteado muchas razones para pediros el voto al parlamento de los tres territorios”, para recordar que Álvarez de Toledo, a la que llamó “clasista, estirada, parte de la nobleza”, el día anterior “recomendó no votar a EH Bildu”.

“Entonces yo no sé ya para que vamos a hacer mítines. No sé si nos vamos a esforzar demasiado”, ironizó el líder de Bildu, quien con un claro doble sentido indicó que “si Cayetana no quiere que nos votéis ya sabéis a quien tenéis que votar”.

Según Otegui, “a Cayetana Álvarez de Toledo no le gustamos. Nos alegra. Ella tampoco nos gusta a nosotros. A Santi Abascal tampoco le gustamos, pero bueno tampoco le gustamos a la Conferencia Episcopal, a la CEOE, al Ejército Español, a la Guardia Civil”, a los que acusó de que “nos quieren llevar al siglo XIX”.

“Gustamos a la gente que quiere conectar con las ideas más avanzadas, las ideas ilustradas, las ideas que nos pueden conformar en un país moderno, serio, justo e igualitario”, subrayó.

La contundente respuesta de Teresa Jiménez-Becerril a Otegui

Estas palabras de Otegui no han sido pasadas por alto por Teresa Jiménez-Becerril, diputada del PP y una que las más críticas con el “blanqueamiento institucional” que el Gobierno de Sánchez e Iglesias está intentado hacer con Bildu.

De hecho, ésta no ha dudado en compartir el comentario del líder de Bildu e indicar que “mi hermano le daría alguna si pudiera. Pero terroristas como tú lo callaron a tiros”.

Mi hermano le daría alguna si pudiera. Pero terroristas como tú lo callaron a tiros. pic.twitter.com/L5aLzw1fLb — Teresa Jiménez-Becerril (@teresajbecerril) June 27, 2020

El brutal asesinato a Alberto Jiménez-Becerril y a su esposa a manos de ETA

Alberto, hermano de Teresa, fue asesinado en Sevilla junto a su mujer, Ascensión García, por los pistoleros de ETA el día 30 de enero de 1998.Éste era concejal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla. Él tenía 37 años y su esposa Ascensión 39. Eran padres de tres niños, de cuatro, siete y ocho años que quedaron huérfanos por la barbarie terrorista. Sus asesinatos, por la brutalidad y la sinrazón, crearon una enorme consternación en la capital andaluza.

