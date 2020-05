Iglesias desvela una de sus aficiones durante el coronavirus: "No son tiempos quizá, pero..."

Desde que esta crisis del coronavirus estalló, están siendo días muy duros y complicados para todos. Jornadas de estrés, de preocupaciones, miedos, etc. Por ello, es normal que en el calor e intimidad de nuestro hogar, busquemos refugio en esas cosas que nos dan tranquilidad o, al menos, que distraen nuestra mente aunque sea por unos minutos, pues también es saludable para el cuerpo.

Y esto le ocurre a cualquier persona, desde al más humilde de los trabajadores de este país, hasta el mismísimo rey, pasando, como no, por el propio presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, o su vicepresidente y socio de coalición, Pablo Iglesias.

OTRO POLÉMICO TUIT, EN MEDIO DE UNA CRISIS SANITARIA Y ECONÓMICA

Lo que yano es normal, y casi roza la falta de respeto a los españoles, es que con la que está cayendo en nuestro país: con más de 27.000 muertos por coronavirus; el escandalo con la Guardia Civil; las cada vez más fundadas sospechas sobre las manifestaciones del 8-M; caceroladas por todo el país pidiendo la dimisión del Ejecutivo; la más que preocupante tasa de paro que se ha disparado; miles de trabajadores que aún no han cobrado sus ERTE; sin un Plan B y casi sin uno A para salir de la crisis económica que se nos viene encima tras la sanitaria; etc., con todo eso, los dos máximos responsables de dirigir el país se dediquen a compartir en redes sociales las series que uno recomienda y ambos ven.

Acabada Baron Noir. No son tiempos quizá para hablar de series, pero esta es una obra maestra que me encantaría trabajar con estudiantes de políticas. Gracias por la recomendación @sanchezcastejon �� pic.twitter.com/FqKMRIWeA1

— Pablo Iglesias �� (@PabloIglesias) May 26, 2020

Esto es precisamente lo que ha hecho Iglesias, que no ha dudado en publicar un mensaje en su cuenta oficial de Twitter donde señala que “esta es una obra maestra que me encantaría trabajar con estudiantes de políticas. Gracias por la recomendación a Pedro Sánchez”, en relación a “Baron Noir”, una thriller que cuenta las batallas políticas y judiciales de Philippe Rickwaert, alcalde en el norte de Francia y miembro del parlamento francés, quien, en medio de las elecciones presidenciales, el futuro de Rickwaert se derrumba cuando su mentor, el candidato del partido de izquierdas, se deshace de él para salvar su campaña.

Por cierto, una historia creada por Eric Benzekri y Jean-Baptiste Delafon, que cuenta en su reparto con Anna Mouglalis, Astrid Whettnall, Hugo Becker y Kad Merad, y que estácargada de odio, rencor y venganzas políticas y personales.

MUCHOS ASEGURAN ENTENDER AHORA POR QUÉ ESPAÑA ESTÁ COMO ESTÁ

Como era de esperar las redes sociales han estallado contra Iglesias y su polémico tuit, siendo muchos los que aseguran entender ahora como la situación se ha ido de las manos como lo ha hecho en nuestro país, teniendo en cuenta a lo que se dedica el vicepresidente y el presidente.

Pues ya sabemos a que se dedicaban el presi y el vice, mientras se morían nuestros mayores en las residencias.

Otros, muy irónicamente, desearían ser "presidente o vicepresidente de un gobierno gestionando la mayor crisis sanitaria y económica de la era moderna" para poder decicar su tiempo libre a ver series.

Pues yo no tengo tiempo de ver series, menos terminar una completa. Ojalá fuese presidente o vicepresidente de un gobierno gestionando la mayor crisis sanitaria y económica de la era moderna para poder hacerlo.

— Kaiser Willi (@wilhelm67249438) May 26, 2020

De verdad???? Con la que está cayendo en este país sanitariamente, económicamente y políticamente y Vd. recomendando series??? También a los que no han recibido el Erte, a los que no tienen que comer. SINVERGÜENZA!!!

— María Angeles Suanzes������������������������ (@SuanzesMaria) May 26, 2020

¿Qué es normal que vean la televisión para relajarse? Claro. Lo que todos critican es que lo hagan de manera pública a través de redes sociales como si aquí no pasase nada.

