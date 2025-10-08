Un hombre muerde en la mano a un policía en Marchena para escapar y no entrar en la cárcel
Circulaba en un ciclomotor y tenía una orden de ingreso en prisión
La Policía Local de Marchena (Sevilla) ha detenido al conductor de un ciclomotor que fue parado en un control para comprobar su documentación. Los agentes comprobaron en ese momento que le constaba una orden de ingreso en prisión, por lo que quiso huir del lugar de los hechos tras morder en la mano a un policía.
La Policía Local ha detallado en sus redes sociales, cómo ocurrió todo. Han explicado que cuando realizaban tareas de verificación de documentación con motivo de la campaña de la Dirección General de Tráfico, dieron el alto a una persona en una moto, que después descubrieron que circulaba sin permiso de conducir.
Además, los agentes comprobaron que sobre él ya se han instruido varias veces denuncias por circular sin carné, y en esta ocasión además le constaba una requisitoria de ingreso en prisión por multitud de hechos delictivos.
Cuando fue informado de los hechos se puso violento y agresivo. Intentó darse a la fuga, dando incluso un bocado a uno de ellos, que tuvo que ser atendido de urgencia en el centro de salud de la localidad.
Por todo ello, fue detenido por atentado a los agentes de la autoridad, lesiones y conducir sin permiso alguno.
