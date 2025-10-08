COPE
Podcasts
Sevilla
Sevilla

Un hombre muerde en la mano a un policía en Marchena para escapar y no entrar en la cárcel

Circulaba en un ciclomotor y tenía una orden de ingreso en prisión

Los hechos han ocurrido en la localidad de Marchena

MARIA GUERRA

Los hechos han ocurrido en la localidad de Marchena

Redacción COPE Sevilla

Sevilla - Publicado el

1 min lectura

La Policía Local de Marchena (Sevilla) ha detenido al conductor de un ciclomotor que fue parado en un control para comprobar su documentación. Los agentes comprobaron en ese momento que le constaba una orden de ingreso en prisión, por lo que quiso huir del lugar de los hechos tras morder en la mano a un policía.

La Policía Local ha detallado en sus redes sociales, cómo ocurrió todo. Han explicado que cuando realizaban tareas de verificación de documentación con motivo de la campaña de la Dirección General de Tráfico, dieron el alto a una persona en una moto, que después descubrieron que circulaba sin permiso de conducir.

Además, los agentes comprobaron que sobre él ya se han instruido varias veces denuncias por circular sin carné, y en esta ocasión además le constaba una requisitoria de ingreso en prisión por multitud de hechos delictivos.

Cuando fue informado de los hechos se puso violento y agresivo. Intentó darse a la fuga, dando incluso un bocado a uno de ellos, que tuvo que ser atendido de urgencia en el centro de salud de la localidad.

Por todo ello, fue detenido por atentado a los agentes de la autoridad, lesiones y conducir sin permiso alguno. 

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE MÁS SEVILLA

COPE MÁS SEVILLA

En Directo COPE SEVILLA

COPE SEVILLA

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

03:00 H | 08 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking