Fallece Luis Montoto, el gran cronista sevillano del Cerro del Águila

El historiador, que recibió la Medalla de la Ciudad en 2018, deja un gran legado como guardián de la memoria de Sevilla

El cronista e historiador Luis Montoto Martínez, natural del Cerro del Águila de Sevilla, ha fallecido este lunes, 29 de noviembre. La noticia ha sido confirmada por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, a través de su cuenta oficial de 'X'.

En su mensaje, el edil ha enviado su "más sentido pésame" a la familia y vecinos del barrio, del que "este gran sevillano hizo bandera". "Sevilla nunca te olvidará como el mayor cronista de la historia de un barrio centenario", ha expresado Sanz en sus redes sociales.

A las condolencias se ha sumado el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, quien también ha utilizado la red social 'X' para lamentar la pérdida.

 "Duele despedir a Luis Montoto Martínez. Sevilla pierde a uno de sus grandes guardianes de la memoria, y el Cerro del Águila a quien mejor supo contar su alma", ha manifestado, enviando un "abrazo sincero" a su familia y vecinos.

Reconocimiento de la ciudad

La labor de Montoto Martínez ya fue reconocida por el consistorio hispalense. En el año 2018, el Ayuntamiento de Sevilla le concedió la Medalla de la Ciudad por "su trayectoria en el fomento de los valores humanos y su labor social como cronista e historiador más importante del Cerro del Águila".

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

