La explicación de una sevillana a la pregunta de los estadounidenses cuando visitan su tienda en Semana Santa

Son las nueve de la mañana y comienzan a formarse colas ante el comercio de María de la O Domínguez Braña. Desde que empieza la Cuaresma en Sevilla, aumenta la actividad en su establecimiento. Y a medida que se acerca, el Domingo de Ramos se intensifica todavía más. Antes incluso de abrir el comercio hay personas esperando su turno.

Y las colas se suelen mantener todo el día. Como dice María de la O, “lo dejamos todo para el último día, es verdad no sé cómo será en otras ciudades, pero aquí es así, si no, es como que no tiene gracia”. Esta recta final “es una locura, un follón de última hora es impresionante, porque la cola y el teléfono no paran”...

La tienda de María de la O es un comercio tradicional de Sevilla, que viste a nazarenos “desde los pies a la cabeza, desde las sandalias o zapatos hasta el capirote, vestimos por completo al nazareno”. Y claro, con la Semana Santa a la vuelta de la esquina es un no parar.

ANÉCDOTAS Y VIVENCIAS DESPUÉS DE AÑOS DETRÁS DEL MOSTRADOR: “ES MUY SATISFACTORIO”

Como ya tienen experiencia en este “sprint final” hacen las piezas en menos tiempo, aunque hay algunas que solo estarán listas si se han encargado en plazo, como pueden ser los “temas de textil, de túnica, que hay que haber tomado medidas”.

Sí, tienen por ejemplo preparados los botones forrados, o se pueden hacer capirotes de rejilla sobre la marcha. Como cuenta María de la O, también hay personas que encargan cada año una pieza para ir repartiendo los gastos de cada miembro de la familia.

A pesar de estos días de intenso trabajo, esta sevillana tiene claro que su tarea está llena de satisfacciones.

Por ejemplo son muy bonitos esos momentos en los que te "llega un niño pequeño y te dice que está muy guapo vestido de nazareno y que tú le has hecho la túnica, esas son las cosas que más te satisfacen".

Detrás de su mostrador se viven muchas anécdotas y cuenta que es muy habitual por ejemplo la llegada de turistas, sorprendidos, al ver las colas en la puerta.

También suele ocurrir que llegan expresamente a conocer su comercio, porque “de hecho hay algunos guías turísticos que traen grupos de personas que visitan Sevilla y a veces te preguntan cosas que te quedas pillada porque no le ves mucho el sentido”.

Y claro “cuando son de América tienen el concepto del ku klux klan y tú les explicas que no, que esto no tiene nada que ver con aquello, le explicas que esto es algo de nuestra tradición, de nuestra cultura, que es hacer una estación de penitencia, acompañar a nuestras imágenes y sentirlo, que se hace desde pequeño y es nuestra naturaleza”.

Es algo de nuestra tradición, es hacer una estación de penitencia, acompañar a nuestras imágenes y sentirlo María de la O Domínguez

DE DÓNDE PROCEDE EL CAPIROTE USADO EN LA SEMANA SANTA

El capirote de Semana Santa proviene de la época de la Inquisición, cuando se imponía como castigo a las personas condenadas. Los primeros capirotes surgieron en Sevilla.

Origen del capirote

Los capirotes eran sombreros altos de forma cónica. Se colocaban a las personas condenadas por la Santa Inquisición.

La Hermandad de la Hiniesta de Sevilla fue una de las primeras hermandades en adoptar el capirote a finales del siglo XVI.

La forma cónica del capirote servía para acercar al penitente al cielo.

Uso actual

En la actualidad, el capirote se usa como parte de los trajes de los cofrades que procesionan (nazarenos) en la Semana Santa española. También se usa en algunos países de América Latina, como Colombia.