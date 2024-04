Un experto en salud habla de las ventajas de la Feria de Abril de Sevilla: "Hasta 300 kilocalorías"

“Tenemos que romper el falso mito de que nuestra Feria de Abril de Sevilla no es saludable, porque por supuesto que es saludable”. Además, en la feria “no solo se come bien, sino que también se come seguro, porque hay muchos registros sanitarios”.

Quien hace esta contundente afirmación sabe bien de lo que habla. Es Cristóbal Morales, endocrino de Vithas Sevilla, que pone la lupa a la feria desde el punto de vista médico. Y la verdad, es que en general, según este experto, disfrutar de la feria solo tiene beneficios si se hace “con moderación y con cabeza”.

Tal y como explica el doctor, debemos tener en cuenta que si nos estamos cuidando todo el año, “nuestra vida saludable no está reñida con ir a la feria, sino todo lo contrario”.

De hecho, el doctor Morales asegura que en la feria nos enfrentamos a “nuestras olimpiadas saludables” y hay que plantearse esta semana con cabeza, “sin perder de vista nuestra alimentación consciente”.













Recomendaciones del experto: “Lo nuestro, nuestro jamón, nuestras gambas, nuestro producto de cercanía”





Los trucos o recomendaciones para sobrellevar la semana de Feria de Abril de la mejor manera posible son los que en cualquier otro momento podemos aplicar a nuestro día a día.

Por ejemplo, lo ideal es elegir entrantes como salmorejo, tomate, aceitunas, para que la primera ingesta del cuerpo permita que disminuya la sensación de hambre.

Después basta con recordar que nuestra dieta mediterránea es “oro puro”, ha demostrado prevención de riesgo cardiovascular de infarto, así que “vamos a aprovecharnos de nuestro producto de cercanía, nuestro jamón, nuestras gambas, nuestros mariscos, optar por alimentos a la plancha, comer de todo con moderación, sin cometer excesos” y sobre todo “pasarlo bien, disfrutar de la comida pero acercándonos a nuestro alimento saludable, de cercanía, frescos”.

En cuanto a la ingesta de alcohol y otras bebidas, estamos ante una Feria con altas temperaturas, así que es “importante hidratarnos, vamos a intentar eliminar refrescos azucarados, tomar alcohol con moderación, y periódicamente hidratación con agua”.

Para el doctor Morales en la feria se reúnen todos los elementos para una vida sana, porque es un momento de salud en todos los sentidos: “Esas endorfinas, esa dopamina, esa serotonina que genera nuestro cerebro cuando lo pasamos bien, lo unimos a buena alimentación y a ejercicio físico de paseos o bailes”.

Porque como recuerda el doctor, “bailar es una excelente práctica deportiva y en el caso de bailar sevillanas, estamos ante una actividad que nos permite ejercitar tren inferior y tren superior, y que además consume 300 kilocalorías por hora”.

Y si al final nos hemos pasado un poco de la raya en estos días de excesos “no es el fin del mundo, tenemos la post feria para recuperarnos” y tenemos pista para saber qué nos estamos excediendo, “el botón de la chaqueta cuando ya cuesta cerrarla en los hombres o el traje de flamenca, un poco más justo en las mujeres que nos dice si nos estamos pasando”.

