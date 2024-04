Manuel, sobre cómo vivir y trabajar en Los Remedios en Feria de Abril: "Soy feriante, muy feriante"

Es un día laborable cualquiera de la Feria de Abril de Sevilla. Una jornada en la que hay tomar más de un café, y se acusa ya algo de cansancio en muchos sevillanos que hacen compatible diversión y obligación, es decir, ir a la feria y también ir a trabajar.

Y esa realidad se produce de una manera más intensa y especial en un barrio como Los Remedios, donde se ubica el recinto ferial. Un barrio en el que vive por ejemplo Manuel Picón, un abogado sevillano que además cuenta que“soy feriante, muy feriante”.









Pero no todos sus vecinos son como él. ¿Se puede vivir en Los Remedios y no ser feriante? Manuel reconoce que “indudablemente hay gente que, o bien no le gusta la feria o bien por su estado de salud o por su condición, no pueden acceder y sí, son días complicados en el barrio y la clave está en adaptarse”.

Unos días complicados que, como explica Manuel, no son solo “en la semana concreta de feria, sino también desde la semana anterior, porque se acotan todas las entradas al barrio”.

Eso significa que es difícil, por ejemplo, aparcar, “porque vienen mucha gente de fuera, vienen feriantes, vienen caseteros, montadores, camiones y la policía regula el tráfico”.

Además, “hay un cierto desabastecimiento en los supermercados de algunos productos, aunque no es preocupante”.

Es decir, “no queda otra que armarse de paciencia, los que disfrutamos la feria, pues bienvenidas sean las molestias y para los que no la disfruten tanto, pues a esperar que pase”.

Hay otras cuestiones que hacen que vivir o trabajar en Los Remedios, en la semana de feria de abril, hagan el día a día algo especial.

Por ejemplo, hay empresas que modifican su horario y lo dejan solo como horario matinal y otras que directamente cierran. Es el caso de clínicas de fisioterapia, o despachos de abogados.

Manuel dice que su bufete es uno de los que baja la persiana estos días, porque llegar a su despacho en Feria es muy complicado, teniendo en cuenta que se encuentra en República Argentina. Muchos de sus clientes llegan en metro y estos días el metro circula “repleto”.

A pesar de todas estas incomodidades, feriantes como Manuel aseguran que vivir y en su caso también trabajar tan cerca de la feria es “un privilegio y a todo ello se une que hay unas tareas de limpieza y de puesta a punto de muchos servicios del barrio que tenemos garantizados todos los años”.

Es una auténtica “bendición el hecho de bajar a la feria, tenerla a cinco minutos y llegar a tu casa en cinco minutos”.

Y cuando más te alegras es “cuando paso de vuelta y veo esas larguísimas colas en la parada de taxis en la portada, te dan hasta cierta lástima a esas horas y con ese frío ver a tanta gente con una cola interminable para volver a casa”.

Manuel reconoce que también hay cosas negativas como ese continuo transitar de personas, los gritos, o restos de basuras que muchas noches quedan en el barrio.

Pero como dice este vecino de Los Remedios, es una vez al año y no cambiaría por nada esta semana porque a pesar de algunas incomodidades, “la feria está bien como está”.