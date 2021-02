El Estadio de La Cartuja será el centro de vacunación masiva en Sevilla

El consejero de Salud y Familas Jesus Aguirre anunció este martes, tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta, que el gobierno ha elaborado un plan que será aprobado la próxima semana , y que aspira a llevar a cabo hasta 500.000 vacunaciones cada semana y poder así alcanzar el objetivo de que el 70 por ciento de la población esté vacunado en el verano. Para ello se esta formando personal suficiente y disponiendo la logística necesaria para conseguir ese objetivo El plan incluye asimismo la elección de recintos amplios y con fácil acceso donde albergar la infraestructura para vacunar y a la ingente cantidad de personas que deberán acudir cada dia a esos centros .

En Sevilla , aunque sin dar mas detalles , Jesus Aguirre informó de que se ha elegido el estadio de La Cartuja , que en la actualidad no tiene actividad en sus instalaciones, aunque no se pronunció sobre el ofrecimiento del Sevilla y el Betis para que sus estadios puedan acoger también vacunaciones , no tampoco sobre ofrecimientos similares realizados por las universidadwes de la capital e incluso varios centros comerciales .

Según los datos oficiales hasta el momento, 38.348 personas están ya vacunadas por completo contra el coronavirus en Sevilla tras recibir las dos dosis, y en cuanto a las dosis inyectadas, Sevilla ha recibido 99.757 hasta este lunes.

También te puede interesar

El "brexit" de Las Navas