La desesperación de un funcionario de prisiones de Sevilla después de tres agresiones en menos de una semana: "Ellos lo saben"

En Sevilla hay unos 2.000 reclusos en los distintos centros penitenciarios de la provincia. A día de hoy, con el centro de mujeres de Alcalá de Guadaíra cerrado por obras, las prisiones de Sevilla y de Morón, donde han sido trasladadas las internas, están superpobladas.

El responsable de CSIF prisiones en Sevillla, José Antronio Montero asegura que incidentes como el ocurrido en la cárcel de El Acebuche de Almería con una pelea con 15 reclusos y dos de ellos heridos, son también normales en las cárceles de Sevilla, donde "puede estallar en cualquier momento".

Montero asegura, de hecho que en menos de una semana se han llegado a producir tres agresiones en distintos centros penitenciarios de Sevilla. Centros donde cumplen condena unos 2.000 reclusos y donde hay carencias de entre un 10 y un 15 por ciento de personal, con módulos que tienen 100 internos a cargo de dos o tres funcionarios.

Esas agresiones apenas tienen consecuencias. Como explica el representante sindical, al funcionario y al personal laboral de los centros, no se le da la consideración de agentes de la autoridad y por eso "estas agresiones de los internos prácticamente les salen gratis y ellos lo saben, así que es muy difícil controlar a esa población sin esta normativa que nos ampare".

A todo ello se une el uso de material obsoleto. Según este funcionario de prisiones de Sevilla, la única equipación que tienen los funcionarios suele ser un casco, un escudo y una porra que no suelen llevar encima, sino que los tienen en un armario. Son los llamados medios coercitivos y se usan cuando pasa algo. Montero explican que "no se modernizan y por ejemplo esas pistolas táser que usa ya la policía a prisiones no han llegado".

Radiografía de las cárceles de Sevilla: entre la superpoblación y la falta de recursos

La jornada en un centro penitenciario comienza a las ocho de la mañana, cuando se realiza el recuento, se les da un tiempo a los reclusos para el aseo y para arreglar la celda y después es el momento de bajar a desayunar. Luego los internos se reparten en diferentes actividades o tareas del día a día.

A mediodía después de comer vuelven a las celdas y la tarde la tienen algo más libre hasta la hora de la cena y hasta que llega el momento de cerrar las puertas de cada celda sobre las nueve de la noche.

Los centros penitenciarios de Sevilla, como el resto del sistema penitenciario español, se enfrentan a desafíos complejos que afectan tanto a los internos como a los trabajadores. La superpoblación, la falta de recursos y las dificultades para la reinserción social son algunos de los problemas más apremiantes.

Superpoblación y hacinamiento

La superpoblación es una realidad en las cárceles sevillanas, especialmente en la de Sevilla I (conocida como la cárcel de Sevilla) y en el Centro de Inserción Social (CIS) Luis Jiménez de Asúa. Esta situación genera hacinamiento, dificulta la convivencia y limita el acceso a servicios básicos como la atención sanitaria, la educación y el deporte.

Falta de recursos

La falta de recursos económicos y humanos es otro problema que afecta a las cárceles de Sevilla. La escasez de personal penitenciario, de educadores, de psicólogos y de trabajadores sociales dificulta la labor de reinserción y reinserción social de los internos. Además, la falta de inversión en infraestructuras y equipamientos limita la calidad de vida en los centros penitenciarios.