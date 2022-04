Se descarta la iniciativa privada para la línea 3 del metro

La Junta de Andalucía ha presentado este lunes una propuesta de borrador de convenio de financiación del tramo norte de la línea 3 del Metro (Pino Montano-Prado de San Sebastián) en la que se recoge formalmente que el Gobierno andaluz y el Estado "se comprometen a financiar la totalidad de la inversión" de este tramo --1.045 millones de euros-- "aportando cada administración el 50%". Tras la reunión telemática mantenida, la Consejería de Fomento ha anunciado también en un comunicado que "abandona por ahora la vía de la colaboración público-privada" para el tramo norte ante "la negativa del Gobierno" a modificar la Ley de Desindexación para hacer atractivo este proyecto en un contexto de escalada de los precios.





Fuentes del departamento de Marifrán Carazo han explicado a Europa Press esta decisión en el hecho de que "no hay respuesta" a la petición que públicamente y en privado se le ha hecho al Ministerio de Transportes para que modifique la citada Ley estatal. Además de quedar pendiente de la respuesta de la Administración General del Estado al convenio, la Junta "sigue a la espera de que el Ministerio aporte información sobre la posibilidad o no de contar con préstamos Next Generation", con los que España podría contar, según los cálculos que maneja el Ejecutivo de Juanma Moreno, con 84.800 millones de euros. Sobre la propuesta de convenio, consultado por Europa Press y que el Ministerio está ya estudiando, la Junta plantea que "cualquier variación de las cantidades inicialmente presupuestadas será financiada por ambas administraciones en la misma proporción".





Asimismo, las aportaciones se realizarán "de forma acompasada a la ejecución de las obras y finalizarán con la culminación" de éstas. En relación con los pagos, el Estado tendría que hacerlos "efectivos" de forma "adelantada cada año a través de sus transferencias a la Junta de Andalucía en los tres primeros meses de cada año" y, en el caso de la Junta, consignarían las cantidades en sus presupuestos y éstas serían "efectivas" con la aprobación de las cuentas autonómicas anuales.





La Consejería de Fomento ha recordado en su nota de prensa que para el tramo norte de la línea 3 del Metro se plantea un modelo con dos fases. La primera consistente en la licitación de los contratos de obra por parte de la Junta y que se financiarían con las aportaciones de la Junta y el Estado; la segunda fase se centra en la explotación y mantenimiento, que correrá a cargo del Gobierno andaluz con la "participación de las administraciones locales de forma similar a la línea 1".





La Junta ha insistido igualmente en que lo tiene "todo preparado" para licitar la obra del ramas técnico en Pino Montano esta primavera y que podría asumirlo con "presupuesto propio". Por último, el convenio propuesto por el Gobierno andaluz propone la creación de una Comisión de Seguimiento para "velar por el cumplimiento de las obligaciones asumidas". Esta comisión se reunirá "periódicamente" cuando lo "requieran los asuntos a tratar y lo solicite alguna de las partes".





En la reunión, han particiado, por parte del Ministerio, el secretario general de infraestructuras, Xavier Flores; el director general de planificación y evaluación de la Red Ferroviaria, Casimiro Iglesias, y el secretario general de Evaluación y Normativa, Gonzalo Díaz; por la Consejería, el viceconsejero Mario Muñoz-Atanet.