Condenado a cuatro años y medio de cárcel un trabajador del Circo del Sol por abusar de una compañera

El cambio de versiones ante un posible episodio de abusos sexuales sobre una compañera de trabajo ha llevado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a ratificar la condena a un trabajador del Circo del Solal que le imponen una pena de cuatro años y medio de cárcel.

El acusado "negó inicialmente haber tenido contacto físico alguno con la víctima” pero ya en el acto del juicio oral, modificó su declaración. En ese momento reconoció que se había producido una relación sexual, pero afirmó que había sido con consentimiento.

Según los detalles que han trascendido de la instrucción, el TSJA considera probado que ambos coincidieron en la madrugada del 5 de febrero de 2018 en una discoteca en Sevilla capital, a la que habían acudido por separado con compañeros de trabajo de uno y de otro y, aunque "ambos trabajaban para el Circo del Sol y se conocían, no tenían ningún tipo de amistad cercana".

