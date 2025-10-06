Comienzan unas obras clave en San Jerónimo y Pino Montano con inversión de 340.000€: adiós al adoquín y asfalto nuevo en una arteria principal

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha puesto en marcha dos importantes proyectos de mejora viaria que suman una inversión global de 340.000 euros en el distrito Macarena y Norte de la ciudad. Las obras se centran en la reurbanización de la calle Corvina en el barrio de San Jerónimo y el reasfaltado de la Avenida de Pino Montano, una arteria principal de conexión.

El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, destacó que estas actuaciones son "dos grandes ejemplos de la apuesta decidida por seguir mejorando la ciudad" y que las calles serán a partir de ahora "más seguras y amables para sus vecinos".

Calle Corvina: Asfalto de Primera Calidad y Reutilización de Adoquines

La calle Corvina, considerada una vía "clave" en San Jerónimo, está siendo objeto de una reurbanización con una inversión de más de 200.000 euros.

Sustitución de Adoquines: Siguiendo la línea de barrios como Bami, se está retirando el adoquín de Gerena en el tramo entre las calles Navarra y Tiburón.

Siguiendo la línea de barrios como Bami, se está retirando el en el tramo entre las calles Navarra y Tiburón. Estos adoquines serán limpiados, clasificados y reutilizados posteriormente en el Casco Antiguo de la ciudad, un objetivo del actual equipo de Gobierno para "recuperar el centro histórico de la ciudad con el tradicional adoquín de Gerena".

Nuevo Pavimento: La vía contará con "asfalto de primera calidad" para "mejorar notablemente la seguridad y confort de la circulación", además de mejorar la accesibilidad peatonal, según Juan de la Rosa.

Alcance Adicional: Los trabajos incluyen también el asfaltado de la calle Salmón y el pintado de la señalización horizontal de toda la calzada, además del fresado completo en el tramo de Corvina entre Tiburón y Mejillón.

Modificación de las líneas de Tussam por las Obras

Debido a los trabajos, las líneas 10 y A2 de Tussam han modificado temporalmente su recorrido en el acceso a San Jerónimo. Ahora, pasan de calle Navarra a Pez Espada y luego a Pintarroja. Las paradas en calle Corvina quedan suprimidas, estableciéndose una parada provisional en la calle Pez Espada, antes del cruce con calle Tiburón.

Avenida de Pino Montano: Reasfaltado Nocturno y cortes de tráfico hasta el 11 de octubre

La Avenida de Pino Montano, una "arteria clave" que une el distrito Macarena con el Norte y que no se atendía desde hace más de 20 años, ha comenzado su reasfaltado en horario nocturno.

Inversión y Duración: Esta obra cuenta con una inversión de 140.000 euros y se desarrollará en horario nocturno durante aproximadamente una semana.

Horario de Cortes: El corte total de la avenida, en el tramo de Alcalde Manuel del Valle a Ronda Pío XII, se realiza en horario de 23:00 a 06:00 horas, desde el 6 hasta el 11 de octubre.

Para minimizar las molestias, se han definido vías alternativas: Real de la Jara - Domínguez Vázquez - Romero - San Juan de la Salle - Avenida Manuel del Valle - Cisneo Alto - Romero - Domínguez Vázquez. Se mantiene de forma permanente el paso a través de la avenida Pino Montano de Romero a Domínguez Vázquez y viceversa.