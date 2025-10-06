Muere un hombre de 65 años en el incendio de una vivienda en Collado Villalba, en la calle Carretera de Galapagar

Estado en el que ha quedado la vivienda afectada, en cuyo interior se encontraba la víctima

Un hombre de 65 años ha muerto esta madrugada en el incendio de una vivienda en Collado Villalba.

Los hechos han ocurrido en torno a las 5.40 horas en un bloque de cuatro plantas de la calle Carretera de Galapagar. El fuego se ha iniciado en el segundo piso, en cuyo interior se encontraba la víctima en parada cardiorrespiratoria a la llegada de los Bomberos de la Comunidad de Madrid.

A pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), que le han practicado tanto los Bomberos como SUMMA 112, no se ha podido revertir la situación y finalmente han confirmado el fallecimiento.

No ha habido más afectados y los vecinos han podido regresar a sus hogares una vez extinguido el incendio.

"Se han desplazado en total seis dotaciones, que al llegar se han encontrado un fuego muy desarrollado en la segunda planta donde, además, había una persona en su interior. Simultáneamente se ha procedido a las labores de extinción y a extraer a esta persona al rellano para realizar una RCP hasta la llegada de sanitarios. El resto de vecinos, unos han sido evacuados y otros han sido confinados porque no corrían riesgo en sus viviendas. Tras extinguir totalmente el incendio hemos procedido a la ventilación y al realojo de los vecinos. Finalmente, la persona afectada ha sido declarada fallecida, lamentablemente", cuenta Enrique Fernández, Oficial de Bomberos.

La Guardia Civil investiga el suceso.