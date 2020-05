Cómo combatir el calor en casa con un recurso sencillo

Las altas temperaturas han llegado de golpe como suele ocurrir en muchas ocasiones en Sevilla y a más de uno le ha cogido con el armario todavía con ropa de abrigo.

Son días para recuperar la vestimenta ligera y plantearse los fines de semana que están por delante y también un verano incierto y diferente debido a los efectos del coronavirus en nuestras vidas.

Las opciones para la mayoría son claras, nos lanzamos a por una piscina portátil, que nos quepa en casa y que nos deje darnos un chapuzón y mitigar el calor al menos un rato.

Pero no todo es tan fácil como ir a un centro comercial o a una tienda especializada y traernos la piscina bajo el brazo.

Si queremos que ese baño sea agradable y duradero debemos tener en cuenta algunos consejos.

MANTENER EL AGUA EN BUEN ESTADO ES FUNDAMENTAL

Una vez que tenemos nuestra piscina montada en casa y llena de agua podemos pensar que ya está todo listo y que tenemos un sitio para refrescarnos sin más complicaciones.

Nada más lejos de la realidad. Estas piscinas suelen ser de pequeñas dimensiones. Tienen poca agua que se puede ensuciar con facilidad. Y si no se vigila y se trata el agua , la piscina se puede convertir en un caldo de cultivo perfecto para bacterias y gérmenes.

CÓMO EVITAR QUE EL AGUA SE ESTROPEE

Los consejos de los expertos son claros. Hay que cuidar el agua con unas herramientas claves para no tener que estar vaciando la piscina cada tres o cuatro días.

Estas son las claves que nos proponen:

1.- Regular el nivel del pH

La medición del pH se lleva a cabo muy fácilmente empleando un “Tester de pH”. Es muy económico y puedes encontrarlo en cualquier tienda de piscinas. La medición y regulación del nivel del pH debe de realizarse antes que nada, ya que de esta forma los productos químicos que apliquemos posteriormente actuarán con mayor eficacia.

2.- Aplicar cloro

El cloro es un desinfectante del agua que impide el crecimiento de microrganismos y es fundamental para el mantenimiento de piscinas (pequeñas o de gran envergadura). Para aplicar el cloro puedes emplear un “dosificador de cloro”, que es una boya flotante donde se depositan en su interior las pastillas de cloro que se van disolviendo poco a poco. Los dosificadores de cloro suelen llevar, en la parte que va sumergida, un regulador (ver foto) que permite regular la cantidad de cloro que quieres que vaya disolviendo (cuanto mayor sea la apertura, más rápido se disolverá la pastilla). Para saber más consejos sobre el tratamiento de piscinas desmontables, haz clic aquí.

3.- Tapar la piscina

Cuando no vayas a utilizar la piscina, tápala con una cubierta de plástico, a ser posible que no deje pasar la luz del sol. Si es opaca, impide que se pueda desarrollar la fotosíntesis y que proliferen las algas (causante de que el agua tome un aspecto descuidado, con agua verde y turbia). Además, con esta cubierta también evitarás que caiga suciedad en su interior: polvo, insectos, hojas, etc. (este truco es el comúnmente empleado para el mantenimiento piscina pequeña). También puedes colocar una cubierta isotérmica, aunque en este caso no sería opaca.

4.- Comprar un filtro de cartucho

Si tu piscina infantil es de las que no lleva ningún sistema de depuración, ponle un filtro de cartucho. Además de filtrar las partículas que hay disueltas en el agua, ayudarás a mezclar el cloro con el resto del agua. Puede resultar que la piscina sea más barata que el propio filtro, pero, a la larga te compensará.

Si llevas a cabo los cuatro consejos que mencionamos aquí arriba (¡al menos los 3 primeros!) te ayudarán a solucionar la mayoría de los típicos problemas del mantenimiento piscina pequeña.

Los filtros de cartucho suelen tener una potencia muy baja que imposibilita el uso de limpiafondos manuales. En estos casos, podemos optar por un Limpiafondos Ventury. Se trata de un limpiafondos que no requiere de la fuerza de succión de un filtro para absorber las partículas del fondo de la piscina. Funciona simplemente con la fuerza que ejerce el agua de la manguera que se conecta en la base. Las impurezas son retenidas en un calcetín de tela que posteriormente se limpia.

Así que ya lo sabes. Disfruta del mejor verano posible si te tienes que quedar en casa.

También te puede interesar: