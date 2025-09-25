De Las Cabezas a Netflix: 'El Marqués', humor viral con su «mi arma» por bandera
Esta semana, en 'Tu Pueblo es Provincia', de COPE Más Sevilla, hablamos con la gerente de INPRO para conocer 'Patrici@', la nueva plataforma de turismo inteligente; rendimos homenaje a quienes hacen grande nuestra tierra con los II Premios de Turismo a la Excelencia en el Castillo de la Monclova y los 'Premios Roma'; y repasamos la agenda cultural y festiva de la semana
Esta noche, el Castillo de la Monclova, en Fuentes de Andalucía, deja a un lado su aire solemne para convertirse en escenario de celebración. Allí se conmemora el Día Mundial del Turismo con la entrega de los II Premios de Turismo a la Excelencia de las Personas.
No hablamos de grandes cadenas ni de cifras de visitantes, sino de rostros concretos: camareros que convierten un servicio en recuerdo, guías que cuentan el patrimonio con pasión o empresarios que levantan proyectos con alma. Todos ellos con un denominador común: la excelencia.
de Airbus a la cosmética con sello sevillano
No es el único tema que hemos abordado en 'Tu Pueblo Es Provincia'. Hablamos también con Estefanía Ferrer, cuya trayectoria comenzó entre batas blancas, planos de ingeniería y años de experiencia en Airbus. Sin embargo, su camino la llevó a fundar su propia marca: LICO Cosmetics.
Este septiembre, Ferrer ha sido reconocida con el galardón a la Alta Dirección Empresarial en los 'Premios Roma', celebrados en su séptima edición en la Universidad Pablo de Olavide junto con la Diputación y la Fundación Cajasol. Distinciones que ponen en valor a mujeres y entidades motor de cambio en la provincia
El humor sevillano conquista las redes
Una cámara, un acento inconfundible y la capacidad de reírse de lo cotidiano. Con esos ingredientes, José María Souto, más conocido como ‘El Marqués’, lleva más de una década conquistando las redes con casi 400.000seguidores en tiktok.
Detrás de los vídeos hay un actor de 31 años que acaba de dar un salto importante: del móvil al plató. Souto está rodando una serie que apunta a Netflix, lo que confirma que su talento no entiende de fronteras digitales.
Otras noticias de la provincia: del rally a la tapa
Con Ana Sánchez Germain repasamos una agenda repleta de actividades... El 'Rally Sliks Sevilla' en El Pedroso, la Feria de la Tapa en La Puebla de los Infantes, la 'Liga Burger' en Bormujos o el Seminario Internacional sobre el pintor Juan de Roelas en Olivares.
Destacamos también la feria de Los Palacios y Villafranca, el 'Día del Cangrejo' en Isla Mayor, la quinta edición de las Millas Ilipenses en Alcalá del Río y el Festival del Montadito en Montellano, que une creatividad gastronómica con solidaridad.
Turismo inteligente con 'Patrici@'
La innovación también ha tenido su espacio en 'Tu Pueblo Es Provincia' con 'Patrici@', la plataforma de turismo inteligente desarrollada por INPRO, la sociedad provincial de Informática de la Diputación.
Según su gerente, Carmen Rodríguez Quirós, esta herramienta permitirá recorrer virtualmente castillos, fortalezas y monumentos históricos de Sevilla, combinando ocio y aprendizaje de forma accesible para vecinos y visitantes.
