La Audiencia de Navarra no rebaja la condena del miembro de “La Manada” que lo solicitó

Hace pocos días el abogado de Angel Boza, uno de los cinco violadores que se autodenominaban “La Manada” y que fueron condenados por violar en grupo a una joven en los sanfermines de 2016, anunciaba la solicitud de una rebaja de condena acogiendose al resquicio legal que permite la nueva ley llamada del “sólo si es si”.

Sion embargo la Audiencia de Navarra ha adoptado el criterio de la Fiscalía General y no rebajará las condenas cuando las penas impuestas puedan ser imponibles con la nueva ley de libertad sexual. Sus dos secciones penales unicamente van a revisar aquellas sentencias en las que la pena que fue impuesta resulte superior o más grave que la máxima contemplada en la nueva norma.

Esta decisión supone en la práctica cerrar la puerta a casi todas las peticiones conocidas hasta el momento, y por lo tanto supone que los magistrados van a rechazar la solicitud de Ángel Boza, y que no se modificarán los 15 años de cárcel que está cumpliendo.

Los magistrados de la Audiencia de Navarra consideran que la ley del solo sí es sí hace "una nueva configuración de tipos penales" y no una mera revisión de penas máximas y mínimas, por lo que no hay una "correlación" exacta con los delitos derogados "que permita una comparación objetiva de delitos idénticos" y 'por ende no se modificarán las condenas.

También te puede interesar:

Los establecimientos que le dan personalidad a Sevilla