Arranca la Operación Navidad de la DGT en Andalucía con más de 5 millones de desplazamientos previstos

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha este viernes, 19 de diciembre, la Operación Especial de Tráfico. El dispositivo permanecerá activo hasta el próximo seis de enero y prevé más de cinco millones de desplazamientos de largo recorrido por las carreteras de Andalucía.

Este incremento en el número de viajes por carretera se debe a la coincidencia de las fiestas navideñas, las celebraciones familiares y las vacaciones escolares y universitarias. Los destinos principales son segundas residencias, zonas de grandes centros comerciales y puntos de atracción turística invernal.

Un dispositivo dividido en tres fases

Para gestionar el volumen de tráfico, la DGT ha estructurado la operación en tres fases. La primera fase de Navidad, se extenderá desde este viernes hasta el jueves 25, con una previsión de 1.878.800 desplazamientos.

La segunda fase, comenzará el viernes 26 y durará hasta el jueves 1 de enero, siendo el periodo con mayor afluencia prevista, con 1.922.800 desplazamientos. Por último, la tercera fase, se desarrollará del viernes 2 al martes 6 de enero, con una estimación de 1.210.000 viajes.

Vigilancia por tierra y aire

El operativo contará con la "máxima disponibilidad de sus medios humanos", incluyendo agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los Centros de Gestión de Tráfico, patrullas de helicópteros y equipos de mantenimiento. El objetivo es "facilitar la movilidad y fluidez del tráfico, así como velar por su seguridad vial", según ha informado la DGT.

Desde los Centros de Gestión de Tráfico de Málaga y Sevilla, más de 60 funcionarios y técnicos especializados supervisarán la circulación durante las 24 horas. Además, se emplearán medios aéreos, como helicópteros y drones, para vigilar los itinerarios principales y los puntos donde se prevean incidencias.

Las carreteras que se espera que soporten una mayor carga de tráfico durante estas fechas son la A-45, A-49, A-66, A-7, A-92, A-92M y AP-4, además de la red secundaria que conecta con zonas turísticas.