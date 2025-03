Alcalde de Aznalcóllar: "Somos un pueblo rico, con recursos suficientes para no tener que vivir de limosnas"

La Audiencia de Sevilla ha comenzado este lunes un juicio histórico, la macrocausa sobre la adjudicación de la Mina de Aznalcóllar, en la que se investiga los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes, que está en este municipio. La Junta de Andalucía concedió a la empresa México-Minorbis estos derechos y la otra empresa que optaba a la adjudicación, Emerita-Forbes Manhattan, denunció que se había incurrido en presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude en esta adjudicación.

Por ello se procesó a un total de 16 personas para las que, curiosamente, la Fiscalía pide la absolución. El Ministerio Público no ve indicios de delito y ha pedido insistentemente el archivo de la causa. Las sesiones del juicio podrían alargarse hasta el mes de julio, perjudicando de manera importante al municipio de Aznalcóllar.

Esta localidad, después del conocido desastre medioambiental de 1998, cuando la mina era explotada por la sociedad Boliden-Apirsa, se quedó sin un recurso fundamental para su economía y la de sus vecinos.

El alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández, en Herrera en Cope Sevilla, ha pedido a la justicia que no se demore más la reapertura de la mina. "Es la segunda vez que se archiva esta causa" asegura Fernández que destaca que son "un municipio rico de la España despoblada, un pueblo que quiere comer del sudor de su frente, darle estudios a sus hijos y no tenerlos que quitar del colegio para llevarlos a coger fresas a 100 kilómetros, tenemos recursos suficientes para no tener que vivir de limosnas ni de subvenciones".

Recordemos que desde hace dos años el Gobierno andaluz anuncia que la reapertura de la mina es "inminente". Este alcalde recuerda que si la mina no se reabriera "habría que actuar igualmente para eliminar el agua acumulada en la corta que podría rebosar sin que se hayan depurado los metales contaminantes".

Destaca además que cuando se reabra la mina, la empresa adjudicataria tiene previsto instalar una depuradora de última generación para calmar los temores de los ecologistas de que las aguas contaminadas puedan llegar desde allí al parque natural de Doñana.