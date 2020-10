Ahora más que nunca cuida lo que comes para prevenir resfriados

Llega el otoño, los cambios de temperatura y los primeros resfriados. Aunque no es una patología grave sí es muy molesta y podemos tratar de evitarlos ayudando a nuestro sistema inmune a defenderse de manera adecuada.

La alimentación será nuestra medicina y aliada en esta tarea y tendremos que apostar por más alimentos tibios y calientes y una menor cantidad de crudos.

Consumir habitualmente ciertos alimentos es una buena forma de prepararse y sortear los resfriados de esta época.

Estos son los que citan los expertos.

Pera

Esta fruta sirve para hidratar las mucosas y es posible encontrarlas todo el año.

Coliflor

Es una de las verduras que más ayuda a la prevención de resfriados, y muy rica en minerales y agua.

Setas

Muy adecuadas para tonificar el sistema inmunitario y fortalecerlo.

Cebolla

Destaca por sus propiedades antibióticas. Tonifica el sistema respiratorio y los pulmones.

Jengibre

Es una buena opción introducirlo en nuestra dieta, en infusión, en aliños para la ensalada. El Jengibre es un gran aliado frente al resfriado

Mandarinas

Son frutas ricas en vitamina C, una vitamina conocida por su acción positiva en el sistema inmunitario.

Ajo

Alimento con una enorme actividad antibiótica, antimicótica y antivírica. Lo ideal es consumirlo crudo y machacado.

Tomillo

Esta planta tonifica el sistema inmunitario y previene las infecciones por virus. Es un poderoso antibacteriano, reduce la fiebre, calma la tos y favorece la expulsión del exceso de moco.

������Cinco raciones diarias de fruta o verdura son la base de una dieta equilibrada y saludable. ¿Sabes cuáles están de temporada en #octubre y la mejor manera para conservarlas correctamente ? ➡️ https://t.co/N0nEbm23dF — OCU (@consumidores) October 1, 2020

Recuerda las diferencias entre el resfriado común , la gripe y el coronavirus

Estos alimentos nos ayudan a preparar el cuerpo contra el resfriado común, enfermedad leve que no debemos confundir con la gripe o con el coronavirus.

Las claves para saber distinguirla son las siguientes.

El coronavirus se distingue fácilmente de un resfriado común. El resfriado no va acompañado de malestar general, dolor muscular, pérdida de fuerzas. A ello se añade que en el resfriado no suele aparecer tampoco la fiebre y si aparece es muy leve. Sí puede presentarse en ambos casos la tos.

En cuanto a la gripe, la principal diferencia con la COVID-19, es la intensidad del malestar que provocan, dado que en los pacientes con coronavirus el dolor muscular es mucho más intenso, la fiebre es muy alta o se producen otros síntomas exclusivos de la COVID-19, relacionados con el gusto y el olfato que se pueden ver afectados e incluso perderse en los casos de coronavirus.

Los expertos recomiendan vacunarse contra la gripe

Por cierto que en las circunstancias actuales de expansión de la pandemia por la Covid-19 y acercándose cada vez más la temporada de otoño–invierno, son numerosas las consultas sobre la conveniencia o no de vacunarse de gripe este año.

Según explica María José Gil Domínguez, miembro del servicio de pediatría del Hospital Quirónsalud , "si hemos de contemplar que la sintomatología de ambos procesos es parecida (fiebre, tos, dolor de garganta, dolor muscular, etc.) y que los picos de ambas epidemias van a converger en algún momento durante la estación invernal, puede llegarse a plantear un escenario complicado en cuanto a recursos sanitarios se refiere. El sumatorio de pacientes afectados por uno u otro proceso puede llegar a desbordar las planificaciones sanitarias con el detrimento en la atención al paciente que esto supone". Por otro lado, continúa, "no se descarta la posibilidad de coinfecciones por Sars-CoV-2 y virus de la Gripe según algunos estudios , es decir, que un mismo paciente puede verse infectado simultáneamente por ambos virus, situación que puede complicar la clínica en los pacientes más vulnerables o de riesgo, inmunodeprimidos, enfermedades respiratorias, cardiacas, renales, etc.".

Para nuestros expertos de Quirónsalud Huelva y Sagrado Corazón vacunarse de la #gripe este año, prioridad tanto para niños como para adultos https://t.co/jaWPUILYT4pic.twitter.com/Nhi2fmhC2g — quirónsalud (@quironsalud) October 6, 2020

En opinión de la pediatra una buena noticia es que todas las medidas sanitarias a las que ya estamos acostumbrados (mascarilla, higiene de manos, distancia de seguridad, etc.) parecen servir para disminuir las tasas de contagios de gripe también, como ha demostrado la experiencia en los meses pasados en el hemisferio sur, donde acaban de finalizar su temporada gripal —febrero-septiembre—. No obstante, insiste, "resulta imprescindible tomar todas las precauciones para reducir en lo posible el impacto acumulado de la COVID-19 y gripe, reforzando las medidas de higiene respiratoria y distanciamiento físico, además de la vacunación antigripal.

