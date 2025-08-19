Agredido un funcionario de la cárcel de Sevilla por un interno que le propinó puñetazos y patadas

Un funcionario de la prisión de Sevilla I ha resultado herido tras ser agredido por un interno que reaccionó de forma violenta cuando fue requerido para resolver un problema. Según fuentes de Instituciones Penitenciarias, el empleado recibió varios golpes y puñetazos, lo que obligó a su traslado a un centro sanitario para recibir atención médica.

El suceso se produjo en la mañana del lunes, cuando, durante la bajada de celdas en el módulo 54, varios internos se acercaron al funcionario para reclamarle una supuesta deuda entre reclusos. El trabajador intentó mediar con el agresor, pero este reaccionó de forma muy agresiva, golpeándole con patadas y puñetazos. Pese a la violencia de la agresión, el funcionario logró pedir ayuda a otros compañeros, que intervinieron de inmediato para reducir al interno y trasladarlo a otro departamento.

Reivindicación sindical

La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) ha denunciado esta nueva agresión, recordando que “para los internos agredir a un funcionario de prisiones es gratis” y alertando de que cada día aumentan los ataques contra los trabajadores penitenciarios.

La asociación ha reclamado al Ministerio del Interior que se reconozca a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, con una protección jurídica reforzada, y que se dote a los centros penitenciarios de más medios materiales y humanos. Entre las medidas que proponen se encuentran la aprobación de pistolas táser, el aumento de las plantillas y una actualización salarial que iguale a los trabajadores andaluces con los de Cataluña.

Preocupación por la seguridad

Desde la APFP se subraya que la agresión no es un hecho aislado, sino un ejemplo más de la inseguridad creciente en las cárceles españolas, donde cada vez se producen más ataques contra funcionarios. “La condición de agente de la autoridad es imprescindible para frenar esta escalada de violencia”, señalan en un comunicado.

El funcionario herido, cuya identidad no ha trascendido, se encuentra ya fuera de peligro y evoluciona favorablemente tras las lesiones sufridas.